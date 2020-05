El dirigente político Yon Goicoechea, miembro de la fundación Futuro Presente señalada por el oficialismo de financiar la logística de la Operación Gedeón, sostuvo este lunes que el estadounidense Jordan Goudreau estaba “sirviendo al régimen” de Nicolás Maduro con esa supuesta incursión.

“Yo ya estaba fuera del país cuando hicieron esa denuncia, estaba fuera cuando allanaron las oficinas del presidente, tuvimos información desde el Sebin, información interna, que iban por la cabeza de dos personas y una de ellas era yo. Entonces desde enero estoy fuera de Venezuela. No tengo conocimiento del estado de la payasada que quieren hacer”, expresó Goicoechea en una entrevista a La Gran Aldea.

Además, sobre su vinculación con la fundación Futuro Presente, aseguró que “Diosdado me ha acusado de estar financiando a Futuro Presente, y de ahí salí desde el momento que ingresé a Primero Justicia. He tenido como dos o tres relaciones con Futuro Presente en varios años. Me han invitado a dar un par de palabras. Si el fiscal usurpador hiciera su tarea y fuese menos ignorante y mediocre en el uso de sus atribuciones ficticias, hubiese descubierto eso que está en mis redes. Yo no soy parte de Futuro Presente desde hace una década”.

“Que acusen a Futuro Presente de financiar esa operación (Gedeón) me parece completamente ridícula. Esa organización la fundamos en el año 2008, tiene años de trayectoria. Ahí ha salido gente que se ha terminado yendo a chavismo. Esa operación solamente ha beneficiado a Nicolás Maduro. Alguien tiene que haberles pagado a esos mercenarios. Goudreau estaba sirviendo al régimen de Maduro. El día que salió la operación, el gobierno interino dijo que era un falso positivo. No tuvimos ningún involucramiento en esa negociación que dijo JJ Rendón. No estuve al tanto de esa negociación. Reto a alguien del régimen a que muestre una sola prueba, nunca he tenido contacto con Goudreau”, reveló.

Sobre la opción de una intervención militar, Goicoechea dijo que “lo que uno no puede hacer, es pelear contra una dictadura con las manos amarradas. Si hubiese sido un plan razonable y que se pudiese ejecutar con la Constitución para el uso de la violencia, si hubiese ido razonable para recuperar la democracia, pa’ lante, aquí las opciones tienen que estar sobre la mesa”.

“El presidente de Venezuela es Juan Guaidó, en consecuencia, quien tiene autoridad para el manejo de la violencia, es Juan Guaidó. Ojalá no se llegue a eso, pero no podemos dejar que se quede Maduro para siempre”, concluyó.