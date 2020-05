El dirigente político Yon Goicoechea, miembro de la fundación Futuro Presente, la cual fue señalada de financiar, supuestamente, la logística en los presuntos campos de entrenamiento de los “mercenarios” ligados a la Operación Gedeón, expresó este jueves que la acusación es una “payasada macabra, absurda, mal fundada y circense”, tras la aprehensión en su contra que solicitó el Ministerio Público.

“Nunca he tenido trato por ningún medio, ni digital, ni escrito, ni presencial con el señor Jordan Goudreau. Con su empleado, porque a mí no me cabe duda que ustedes contrataron a ese mercenario para montar la olla que hoy están montando. A mí no me da miedo las amenazas de la dictadura, ya estuve un año y dos meses preso en El Helicoide cuando ustedes me secuestraron”, expresó Goicoechea en un video compartido en su cuenta Twitter.

Así mismo, el dirigente opositor señaló que “les recuerdo que tengo orden de protección de la Comisión Interamericana, que las Naciones Unidas han declarado mi caso como un caso de detención arbitraria, y que más de 17 parlamentos en el mundo han apoyado mi caso con la persecución evidente que la dictadura ha emprendido en mi contra dese hace años. Ni siquiera preso ustedes lograron lo que querían conmigo, no lo van a lograr ahora que están de salida. No tengo duda que los que van a estar sentados en el banquillo próximamente son ustedes. Los hago responsables de lo que pueda ocurrirles a personas inocentes, tanto de mi familia como a los presos políticos que ustedes van a meter en las próximas horas”.

“Los hago responsables del hambre y la miseria que están sufriendo los venezolanos. De la falta de gasolina, de la irresponsabilidad con la que están llevando las cifras del covid-19. De que Venezuela haya decrecido en más del 50% de su PIB. De que seamos el peor ejemplo en el mundo de gestión, ustedes son los únicos culpables, y como no tienen explicación se inventaron la Operación Gedeón. Quiero aclararles que estoy desde hace meses como ustedes saben fuera de Venezuela, entonces no estén invocando a dios por las esquinas, porque hoy desde fuera de Venezuela seguiré trabajando por la democracia de mi país hasta que pueda regresar a una Venezuela libre y democrática, para lo cual no falta mucho con dios y la virgen por delante seguiremos trabajando por los venezolanos y por la libertad que ustedes han cercenado”, reiteró.

Mientras que vía Twitter, Goicoechea señaló que “la dictadura me dicta auto de detención por segunda vez. Ya estuve más de un año secuestrado en El Helicoide. Me acusan de apoyar la operación Gedeón. En mi criterio, la Operación Gedeón fue dirigida por la propia dictadura, que es la única beneficiaria de este hecho. Lo de Gedeón es una payasada macabra y les cuento por qué”.

“Cómo explicar que un supuesto mercenario, Jordan Goudreau, haya delatado a sus compañeros en plena operación. Mientras algunos eran masacrados por la dictadura, Goudreau los delataba a través de los medios de comunicación. El propio mercenario afirmó que el Presidente Guaidó no pagó la operación. Por qué luego decide emprenderla? Será el primer caso mercenario gratuito del mundo? obviamente no, alguien le pagó”, agregó.

Además, señaló que el único interesado en pagar “una operación demencial de este tipo es el régimen. La dictadura montó este falso positivo para agarrar oxígeno. Así es como Nicolás Maduro intenta hacerse la víctima ante la comunidad internacional. Aclaro que no conozco de trato o comunicación a Goudreau o a ningún funcionario de Silvercorp. Nunca los he visto en la vida. Reitero, una vez más, que me separé de Futuro Presente hace una década! Lo cual ha sido aclarado en medios y en redes en numerosas oportunidades”.

“Aclaro que me encuentro fuera del territorio venezolano, como ustedes saben bien. Me fui cuando intentaron apresarme el pasado mes de enero, luego de haber contribuido al fracaso de su operación alacrán, estén en el banquillo. Recuerdo que la ONU, la CIDH, 17 parlamentos del mundo y muchas organizaciones de DDHH han pedido medidas de protección en mi favor, por haberme mantenido secuestrado en El Helicoide entre 2016-2017”, acotó.

Finamente, Goicoechea posteó en Twitter que “hago responsable directo a Tarek William Saab de lo que le ocurra a mi familia. Les recuerdo que están de salida y pronto serán ellos quienes estén en el banquillo. Seguiré combatiendo la dictadura. Dentro o en el exilio, mi corazón y mi trabajo van a Venezuela, siempre”.

Segunda parte de mi respuesta al Fiscal de la Dictadura, Tarek William Saab, por la orden de captura aue ha emitido en mi contra. La acusación es una payasada macabra. Absurda, mal fundada y circense, como su propio régimen. pic.twitter.com/Y5Gefe2LC2 — Yon Goicoechea (@YonGoicoechea) May 21, 2020

1. En mi criterio, la Operación Gedeón fue dirigida por la propia dictadura, que es la única beneficiaria de este hecho. Lo de Gedeon es una payasada macabra y les cuento por qué… (2/11) — Yon Goicoechea (@YonGoicoechea) May 21, 2020

3. El propio mercenario afirmó que el Presidente Guaidó no pagó la operación. Por qué luego decide emprenderla? Será el primer caso mercenario gratuito del mundo? obviamente no, alguien le pagó… — Yon Goicoechea (@YonGoicoechea) May 21, 2020

5. Aclaro que no conozco de trato o comunicación a Gudreu o a ningún funcionario de Silvercorp. Nunca los he visto en la vida. 6. Reitero, una vez más, que me separé de Futuro Presente hace una década! Lo cual ha sido aclarado en medios y en redes en numerosas oportunidades. — Yon Goicoechea (@YonGoicoechea) May 21, 2020

8. Recuerdo que la ONU, la CIDH, 17 parlamentos del mundo y muchas organizaciones de DDHH han pedido medidas de protección en mi favor, por haberme mantenido secuestrado en El Helicoide entre 2016-2017. — Yon Goicoechea (@YonGoicoechea) May 21, 2020