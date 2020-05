El gobierno interino designado por la AN anunció este viernes por medio de un comunicado que emprendió acciones legales contra el excongresista estadounidense David Rivera por un fraude de 15 millones de dólares a Pdvsa en el año 2017 para hacer un lobby en nombre de Nicolás Maduro.

En el texto compartido por el Centro de Comunicación Nacional, se detalla que “dicha demanda surge tras la auditoría realizada a Citgo luego de haber sido recuperada para los venezolanos por el Gobierno legítimo”.

“Tras la investigación realizada, tenemos los suficientes elementos para afirmar que, pese a no haber realizado ninguna labor justificable, la Pdvsa de 2017 controlada por Maduro canceló al Sr. Rivera $15 millones de dólares, de un contrato de 50 millones de dólares”, aseguran.

Así mismo, sostienen que “tras nuestra demanda, el ex congresista demandado ha decidido responder con acusaciones falsas, estrafalarias e inverosímiles, en las cuales pretende desviar su responsabilidad involucrando al actual Comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno Leopoldo López, de conspirar en el 2017, junto a la antigua directiva de Citgo para dicho financiamiento. Cuestión no sólo imposible políticamente, si no también imposible físicamente dado que durante ese tiempo Leopoldo López se encontraba preso e incomunicado por la dictadura en la cárcel militar de Ramo Verde”.

“La acciones del Sr. Rivera podría implicarlo en actividades criminales en los Estados Unidos. En consecuencia, damos la bienvenida a una revisión completa de las actividades del Sr. Rivera y esperamos con interés los resultados del proceso legal iniciado en Nueva York”, finaliza el Gobierno/AN.