El constituyentista Francisco Torrealba señaló este miércoles que el salario mínimo nacional no es suficiente en Venezuela debido al “sistema de explotación capitalista”; por lo que defendió que el aumento es una referencia acompañada de subsidios y “políticas de protección”.



“Nunca ha sido suficiente y probablemente nunca lo será en este sistema de explotación capitalista donde se apropia de la plusvalía, del hombre y de la mujer, el capitalista, que tiene la capacidad de invertir. Nunca será suficiente un salario mínimo, así que nadie puede circunscribir la discusión sobre el salario mínimo al tema del monto que establezca el gobierno nacional”, señaló.

Precisó que el aumento es una referencia y que se estableció para que desde los 800.000 que representa el salario actualmente, “se pongan de acuerdo trabajadores y empleadores, o de forma unilateral, el patrono establezca un monto superior que el que ahí se refleja”.

En ese sentido, recordó que el gobierno madurista es el único que se ha permitido incrementar “aunque sea en una cantidad relativamente poca” el salario mínimo nacional, “que no es el ingreso mínimo nacional ni familiar, porque hay que meter un conjunto de subsidios y políticas de protección que se han dado desde tiempos de Chávez y se mantienen por una extraordinaria habilidad para la gestión financiera, porque a pesar del bloqueo y los precios del petróleo, el gobierno del presidente Maduro ha mantenido los subsidios para el pueblo”, explicó.

“Esto nos lleva a mantener una lucha sin cuartel en contra de la especulación, porque es que hay una cantidad de elementos que todavía no se manejan con la adecuada pericia para frenar a esta gente que pone estos precios no se sabe con qué estudio de estructura de precios”, añadió, en referencia a los comerciantes que suben el costo de los rubros.

“Las políticas de asistencia social no han dejado de practicarse a pesar de la difícil situación que se plantea de tener todas las cuenta bloqueadas, no poder exportar petróleo, no tener acceso a bancos en el extranjero, a pesar de todo eso; Venezuela no se detiene, está produciendo en las áreas priorizadas, está venciendo a la pandemia y eso le pesa a quienes quieren vernos liquidados y a quienes quieren entregar esta patria a quienes en algún momento tuvieron control sobre ella”, subrayó.

Torrealba también defendió los Claps, y dijo que “gracias a Dios y al presidente Maduro”, a través de ese sistema se sigue asistiendo a las personas que les resulta insuficiente el salario, “para que puedan mantenerse de forma más o menos digna en Venezuela”.

«Aquí se privilegia la vida del humano»

En tanto, el vocero chavista se refirió a los venezolanos que están regresando de otros países en medio de la pandemia. Aseguró que en Venezuela se privilegia “la vida del ser humano” y no la explotación, como a su juicio, se practica en Colombia.

“Están regresando porque aquí se privilegia la vida del ser humano y no la explotación del ser humano. El bloqueo financiero aplica y afecta a todos los venezolanos. No es para perjudicar a algunas personas en particular, eso no es verdad, hoy se sabe que no se pueden comprar medicinas, alimentos y todo es objeto de ese bloqueo que promovió el G4, que tiene una postura bastante irresponsable porque por un lado piden que no te dejen comprar alimentos y medicinas y por otro lado reclaman que no se tiene acceso a eso. Es una situación de absoluta irresponsabilidad que no nos extraña para nada porque han llegado a niveles de promover golpes de Estado. Al parecer, no van a terminar de salir nunca de su torpeza y como cuentan con EEUU, siguen avanzando en su irresponsable conducta hacia el país”, expresó, durante una entrevista en Primera Página.

Habló también de la severa escasez de gasolina, y explicó que los aditivos que se necesitan para producirla y distribuirla en el país, se traían de Citgo “y hoy está secuestrada por el G4”, al tiempo de recordar que el año pasado, desde el gobierno se promovía el acuerdo con la CAF para la recuperación de la energía eléctrica en el occidente venezolano “y la fracción de Guaidó se opuso”.

“Yo en términos en generales, digo que es una situación muy compleja, y gracias al pueblo, no nos han llevado a la barbarie, porque se ha planteado castigo inmerecido e irracional por parte de la dirección del G4 hacia todo el pueblo venezolano”, opinó.