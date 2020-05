El economista Francisco Rodríguez, respondió este martes al diputado Armando Armas (VP-Anzoátegui) y dijo que el argumento de no recibir gasolina de Irán sería válido si no hubiesen sanciones de EEUU.

«Gracias, diputado. Su argumento tendría más fuerza si no hubiesen prohibido la venta de gasolina estadounidense a Venezuela, si no hubiesen amenazado sancionar a empresas europeas por traer gasolina a Venezuela y si no se hubiesen negado a enviar gasolina de Citgo a Venezuela», escribió Rodríguez en Twitter.

Más temprano, Armas cuestionó que se reciba gasolina de Irán porque es «patrocinador del terrorismo».

«Tan importante es la ayuda como de dónde viene. Yo imagino que algunos se sentirían encantados de recibir ayuda humanitaria digamos de la Fundación Chapo Guzmán y de igual manera de recibir gasolina de un país patrocinador del terrorismo como lo es Irán», sentenció.

