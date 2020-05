El secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, convocó a todo el país a que se sume a un cacerolazo a las 8:00 p.m de este viernes, como forma de protesta ante la grave crisis económica que afronta el país.



“No podemos quedarnos con los brazos cruzados y por eso convocamos desde este sector que arriesga su vida, le pedimos apoyo y los convocamos a las 8 de la noche a un cacerolazo, que todos expresemos nuestro descontento ante la grave situación económica que vivimos nosotros el pueblo venezolano”, señaló en un video.

Esto luego de denunciar nuevamente las paupérrimas condiciones en las que se encuentran los trabajadores de la salud, destacando que no hay dinero ni para pagar el pasaje y no hay transportes. “Un trabajador que labora de 1 a 7 en el sector, cuando sale, no tiene ni siquiera un transporte que lo lleve a su casa”, argumentó.

También se refirió a la situación económica del personal de la salud “que no les permite una alimentación adecuada”, además de las precarias condiciones de los centros hospitalarios: “no tenemos los equipos de bioseguridad, no se entregan tapabocas necesarios y guantes para la protección, lo que lleva a correr un riesgo permanente y no se envían constantemente los químicos correspondientes como cloro, jabón y desinfectante”.

“La crisis continúa con los equipos, todo lo que venimos denunciando desde hace años la clase trabajadora, sigue reinando en los centros de salud”, criticó.