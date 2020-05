El excandidato presidencial Henri Falcón aseguró este miércoles que el llamado G-4 (coalición de los partidos VP, AD, PJ y UNT) perdió «toda legitimidad», por lo que cree que es hora de renovar la oposición.



«Yo preferiría un G-todos donde nos respetemos con nuestras visiones y en nuestras diferencias. Donde prive la pluralidad, la diversidad y no en lo que decidan cuatro partidos. En el chantaje de los laboratorios, donde todo es un ataque en redes sociales: Esa no es la política».

Falcón se refirió también a la aguda situación política y social que atraviesa Venezuela.

«Yo estoy de acuerdo en que nosotros no podemos darle tregua al gobierno en la crítica. Pero el ataque debe ser siempre en el marco de la Constitución y de los principios democráticos. A nosotros no nos van a agarrar para meternos en la ruta de los inventos».

El exgobernador de Lara considera que los dos sectores extremistas están enfrascados en sus fantasías y que no ven los verdaderos problemas de la población. «Por un lado un gobierno irresponsable, populista, mentiroso. Y por otro lado, un sector de la oposición que no deja de persistir en actos irracionales que profundizan la desesperanza del pueblo llano».

«La gente aspira a que los políticos le aportemos soluciones a las grandes dificultades que tienen para poder vivir. El problema de la comida, de la gasolina, de la luz y el gas. Esas son las angustias de la gente a diario», dijo.

Falcón considera que Venezuela atraviesa una crisis que se profundiza cada vez que se generan expectativas que al final solo dejan frustraciones, porque el «extremismo se empeña en repetir una agenda de errores, la misma que han aplicado los últimos siete años».

“Hablo del 2014. Aquella salida que dejó muertos, heridos, personas en el exilio, presos y destrozos en el país. El 2015, un año para sacarle fruto a lo que fue la victoria de las parlamentarias se convirtió en una victoria dilapidada. Luego el 2016, otra vez en la confrontación. 2017 más aventuras, más atajos. 2018, la destrucción del voto como instrumento de cambio democrático en el país. La campaña brutal contra nosotros y la mentira de decirle a la población que no era necesario salir a sufragar, porque la salida la tenían en cuatro meses y van para dos años”, recordó.

Continúo analizando la situación políticas: “El 2019: la aventura del 30 de abril, luego invocación del TIAR, los llamados a invasiones militares, cartas al Comando Sur y la solicitud de sanciones económicas que han agravado la crisis”, dijo.

Para el presidente de Avanzada Progresista hay un sector del extremismo que ha sido tan reiterativo en el error que ahora «hacen daño, como Leopoldo López y Julio Borges». Consideró que Guaidó pudo ser un instrumento para llenar ese vacío en las grandes expectativas de los venezolanos, pero está supeditado a los dictámenes de López y Borges.

“Nadie niega que estamos frente al peor gobierno que ha conocido la historia de Venezuela: El Gobierno de Nicolás Maduro, incapaz, ineptos e irresponsables como son pero, lamentablemente todos los errores que comete el extremismo venezolano lo que hacen es atornillarlos en el poder”.

Se refirió también a la propuesta de la cual es abanderado: un acuerdo político negociado para la gobernabilidad y transición democrática. “Hoy hace falta que nos pongamos de acuerdo sobre los temas que son prioritarios para la gente. ¿Qué aspira la gente? La gente quiere calidad de vida”.

Se refirió a la supuesta Operación Gedeón como un hecho muy grave: “El supuesto contrato para que una empresa privada intervenga y además adelante operaciones militares en el país es un contrato que pulveriza la Constitución”.

Hiperinflación y escasez de gasolina

El excandidato presidencial se refirió a la hiperinflación, la escasez de gasolina y el problema de los venezolanos en el exterior queriendo volver a su tierra. “¿Cómo es posible que no exista voluntad para atender a nuestros hermanos migrantes en el exterior, que andan sin trabajo y caminando tantos kilómetros, pasando hambre porque los desalojan de las viviendas y no se hace nada desde la dirigencia política de su país?” cuestionó.

“¿Cómo es posible que no tengamos gasolina pero tenemos a Citgo?. Una empresa venezolana que refina gasolina y que puede enviar combustible si hacemos un acuerdo político. El problema es que si pasan tres meses más este país no tendrá ni cómo pagar la nómina a los trabajadores”.

“¿Van a esperar el colapso del país? Es allí donde yo hablo de dar un salto de grandeza y elevarse para lograr un acuerdo que solucione los problemas de la gente”.

Explicó además que el acuerdo político sería no solo refrendado y acompañado por los Estados Unidos sino también por Rusia, que lleve implícito la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral y un acuerdo para el reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional y así iniciar el proceso de reinstitucionalización del estado venezolano.

Guaidó tiene 12.000 millones de dólares

«La propuesta que pudiera solventar la severa crisis que ha generado el desabastecimiento de la gasolina y el gasoil pasa por los doce mil millones de dólares que tiene Guaidó a su disposición y que puede resolverse si se activa el acuerdo político y la propuesta de un subsidio para los migrantes que viven hoy la calamidad en otros países, que oscila entre 100 dólares o 200 dólares por tres meses.

Finalmente Falcón concluyó con una reflexión sobre el país que queremos construir dejando claro que no se puede actuar igual al actual gobierno, «»gente preparada para la mentira y la maldad. “¿Nosotros los perseguidos nos vamos a convertir en perseguidores? No. Porque entonces no vamos a construir el país que queremos. Urge pasar la página y trabajar por el país del futuro».