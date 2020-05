Dos relatores de la ONU exigieron este miércoles al gobierno chavista que explique, inmediatamente, cómo piensa apoyar a los ciudadanos que afrontan la severa crisis económica, al afirmar que muchos de ellos están al “borde de la supervivencia”.



«Estamos profundamente preocupados por la espiral de la crisis económica y el efecto que ésta ha tenido en la capacidad de las personas para subsistir de un día para otro. El gobierno debe explicar inmediatamente cómo piensa apoyar a la gente, muchos de los cuales se encuentran al borde de la supervivencia», señalaron.

Se trata de Léo Helle, relator especial sobre el derecho a la educación, y de Olivier De Schutter, relator especial sobre el derecho al agua y el saneamiento.

Ambos coincidieron en que el gobierno de Nicolás Maduro ha culpado insistentemente a las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero reconocen que muchos de los problemas del país, como la escasez de alimentos, la hiperinflación, las fallas eléctricas y cortes de agua, además del creciente desempleo, precedieron al bloqueo económico.

No obstante, y por la pandemia del coronavirus, pidieron a EEUU que levante las sanciones generales, porque, dicen, “están teniendo un grave impacto en los derechos humanos del pueblo venezolano».

De igual forma, se refirieron al precario sistema de salud, y señalaron que se está colapsando, “con muchos hospitales luchando por funcionar sin un servicio fiable de electricidad o incluso sin agua corriente”.

«Los hospitales están reportando una escasez de suministros médicos, equipos de protección y medicamentos. Dado el grave impacto de la pandemia COVID-19 en las personas de bajos ingresos, incluso en los países más ricos, esto es alarmante. El gobierno también debería asegurar que la gente tenga el apoyo que necesita para practicar con seguridad el distanciamiento social», advirtieron, según detalla una nota de prensa.

Y la educación no quedó atrás. De acuerdo con los expertos de la ONU, el sistema educativo venezolano ha perdido miles de maestros y muchos niños ya no van a clase porque no tienen energía, debido a la falta de comida, o bien por la escasez de transporte.

«Esto garantiza que la crisis causará daños perdurables a la próxima generación», dijeron los expertos.