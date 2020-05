Luke Alexander Denman, uno de los dos ex militares estadounidenses capturados en las playas de Chuao, estado Aragua, confesó en un video presentado por Nicolás Maduro, que el propósito era tomar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para permitir el ingreso de naves estadounidenses. Dijo también que un hombre en silla de ruedas y una mujer de unos 40 años, de nombre «Alex», los recibieron en Riohacha, Colombia.

Así lo reseña la web de VTV en cuatro videos cortos.

“Jordan Goudreau me ordenó que debía encontrarme con un grupo de venezolanos en Colombia. Entrenarlos. Ir con ellos hasta Venezuela, y asegurar un aeropuerto para seguir con el plan. Jordan me contactó para realizar el trabajo en diciembre pero no me dio muchos detalles. No me dijo exactamente de qué se trataba. El 16 de enero del presente año viajé a Colombia. Me acompañaron a Colombia Jordan, Alex y Erik”, expresó Denman en un video mostrado por Nicolás Maduro en VTV.

“El pago que estaba esperando era del 50 mil a 100 mil dólares. Mi entrenamiento se basa en planeamiento y trabajo táctico en edificios. Esta es la primera vez que viajo a Colombia y la primera vez que visito a Venezuela”, acotó.

Ante la pregunta de si sabía que existe un documento que describía el cierre de la operación, Denman respondió que “si, lo vi hace aproximadamente un mes o un mes y medio». «Tenía la firma de Jordan y de Juan Guaidó. De Silvercorp vinieron tres que yo sepa incluyéndome. Silvercorp en este momento solo tiene operaciones aquí en Venezuela”.

“Mis responsabilidades con Silvercorp están firmadas en este contrato con las firmas de Jordan Goudreau, Juan Rendón y Juan Guaidó”, concluyó.

Sobre «Alex», Denman dijo que se trata de una mujer de alrededor de 40 años, 130 a 140 libras de peso (58 a 63 kilos), cabellos castaños, ojos marrones, piel clara, que hablaba español e inglés y que les manejó desde Barranquilla hasta Rohacha».

Denman también mencionó que en Riohacha los recibió un hombre en silla de ruedas. «Llegó en una camioneta moderna, SUV, bien vestido, de camisa, tenía joyas de oro y parecia tener influencia».

Y sobre las casas donde se hospedaron en Riohacha, el ex militar dijo: «Una casa tenía un garage grande, un balcón en el segundo piso. La segunda casa era blanca, cerca de una estación de policía. La primera estaba en la calle 25, creo, y la otra estaba entre las calles 30 y 37».

Donald Trump era el jefe

En otro momento Denman asegura que “a Jordan lo comanda el presidente Donald Trump». Las armas y uniformes las dio Jordan a través de Silvercorp. El capitán Sequea comandaba a los desertores venezolanos, y lo conocí al llegar a Riohacha”.

