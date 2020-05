Erin Berry, uno de los estadounidenses detenidos en el supuesto intento de incursión marítima, detalló los objetivos que se suponía debían tomar en la denominada, por el gobierno chavista, «Operación Gedeón»



«Por lo que sé, Luke y yo teníamos que llegar hasta el aeropuerto para traer los aviones», adelantó Berry en los videos mostrados por Jorge Rodríguez, además de puntualizar que decidieron entrar por mar «porque pareció ser la mejor opción».

Sobre los objetivos de dicha operación, dijo que estos eran «la Dgcim, Sebin, Miraflores y la torre de control del aeropuerto», sin detallar cual de ellos, aunque luego agregó que «el objetivo en la base aérea de La Carlota sería asegurar la pista de aterrizaje».

Berry además confesó que estando en la Alta Guajira, vio a un hombre ensilla de ruedas pero que no habló con él. «Sequea fue quien habló con él». No obstante, añade que no sabe quién los recibió allí.

Declaró también que vivió en 3 casas en Ríohacha, donde era comandado por «Leo o Sequea».

Al ser cuestionado del por qué entrenaba «fuerzas irregulares» en Colombia para entrar en Venezuela, sabiendo que es ilegal, afirmó que «ahora sé que es ilegal. Antes tenía otro entendimiento sobre ello» y que entrenó «como a 50 o 60». También reveló que solo ha visitado Colombia y Venezuela una sola vez.

Sobre si hay otros soldados americanos activos asesorando estos grupos, respondió: «No que yo sepa».

Berry subrayó que ha estrado 3 veces fuera de EEUU en comisión cuando visitó Irak en 2003, 2005 y 2007 por un año. «Pertenecí al grupo 10 de las fuerzas especiales de EEUU».

Por último expresó que sus derechos humanos si han sido respetados durante su detención. Posterior a ello, mostró el contrato que le vincula con Silvercorp, el cual estaría firmado por Juan Guaidó, Jordan Goudreau y JJ Rendón.