El presidente de Copei Miranda, Enrique Mendoza, consideró este jueves, en torno a la fallida Operación Gedeón, que hay que negociar con el gobierno chavista “moléstese quien se moleste” para lograr un cambio en el país.

“Moléstese quien se moleste, hay que comenzar a hablar con el gobierno ilegítimo o no, entre el Presidente encargado, Juan Guaidó, o no. Entre las Fuerzas Armadas, entre los partidos políticos, de oposición sin exclusión ni derecho al veto, entre figuras como María Corina Machado, Henrique Capriles, Leopoldo López, porque quieren ser presidentes. Si hay voluntad política y compromiso hacia el cambio de Venezuela, podemos lograr acelerar con una unidad real y autentica el cambio que el 82% de la población clama en este país», indicó.

No obstante, aseveró que para eso es necesario que las fuerzas de la oposición se unan, y por ello propuso “realizar una reunión con las cabezas de todos los partidos democráticos de la oposición venezolana; eliminar los falsos términos de partidos grandes, pequeños o minoritarios o descalificar a los que acudieron a la elección del 20 de Mayo 2018; colocar para la primera reunión como moderador imparcial, un representante de la sociedad civil con capacidad comprobada y suficiente para llevar adelante el debate; establecer la presencia de la sociedad civil a través de organizaciones o movimientos, siempre y cuando puedan demostrar y comprobar su existencia a nivel nacional; crear un mecanismo de participación de las personas o individualidades, que permanecen en el exilio y que están vinculadas a la lucha por el cambio en Venezuela; establecer una agenda por consenso, dejando claro los puntos para lograrlo”.

Por tanto, precisó que hay que “repetir experiencias” del pasado que han dado resultados. “Ya basta de inmadurez política, hay que entender que la negociación entre las partes tiene que ser, con garantía y transparencia, si vamos hacia la unificación y salida de la crisis. Y que los inmaduros y aquellas personas llenas de odio, de un bando o del otro, échense a un lado y den paso a quienes si desean participar y darle solución a los problemas de Venezuela», dijo.

Por su parte, Mendoza refirió que la fallida operación militar se trató de una “inmadurez política” de sectores de oposición que perdieron la “brújula democrática”. “Y si no nos unimos, la oposición se pulverizará”, señaló.

“Este nuevo show de la Operación Gedeón está enmarcado en esas acciones como lo fueron los ‘para-cachitos’, la toma de los militares de la plaza Altamira, la toma del distribuidor Altamira, la toma de Miraflores por un sector del empresariado, el show de la frontera con la Ayuda Humanitaria; ahora este desastre de la invasión marítima demuestra que hay sectores de la oposición que han perdido la brújula democrática de este país, y si no nos unimos, la oposición se pulverizará”, comentó Mendoza.

Indicó que esta operación “es más grave de lo que quieren ocultar”, y que solo sirvió para unificar a la Fanb alrededor del gobierno madurista.

«En la época de la Coordinadora Democrática el gobierno hizo contactos con nosotros y en medio de la conversación me pidieron no meter lo de la plaza Altamira en la discusión; cuando le señale, que no tenía nada que ver con lo de Altamira, me dijeron que a ellos les convenía mantener la plaza Altamira para cohesionar a las Fuerza Armadas con ellos, y ahí pienso, por lo tanto, que están utilizando la Operación Gedeón para hacer lo mismo”, consideró.

Con información de NDP.