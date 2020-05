El comisionado de Rehenes del Departamento de Estado de EEUU, Roger D. Carstens, recordó que hoy se cumplen 900 días de la detención de los 6 de Citgo quienes están en «condiciones peligrosas» en Helicoide.



«Hoy se cumplen 900 días de detención injusta en #Venezuela para los #Citgo6. Las casas de estos hombres estadounidenses se encuentran en los EEUU y no en las condiciones peligrosas e insalubres de la conocida cárcel Helicoide», indicó Cartens vía Twitter.

Tuiteó además que dichos ciudadanos estadounidenses, «han estado en cautiverio y sin juicio por demasiado tiempo ya y ahora están seriamente amenazados por el Covid-19.

«Hacemos un llamado al señor Maduro para liberarlos por razones médicas y de salud ahora», finalizó.

Today marks 900 days of wrongful detention in #Venezuela for the #CITGO6. These American men's homes are in the U.S. and not in the dangerous and unsanitary conditions in the notorious Helicoide prison…

— U.S. Special Presidential Envoy Roger D. Carstens (@StateSPEHA) May 9, 2020