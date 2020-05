El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, acusó este miércoles a la oposición de ser los responsables del cierre de DirecTV, al haber solicitado las sanciones.

“Lo de DirecTV lo pidieron ellos (oposición). Quien pidió las sanciones fue (Juan Guaidó) y su combo. Pero ellos no tienen el coraje de asumirlo. Esa decisión no solo afecta al entretenimiento. También a los niños que recibían clases que daban en VTV por una antena de DirecTV. Son unos irresponsables. Han pedido que no llegue gasolina. DirecTV no es el agua, ni la luz, ni el gas, es otra cosa. Algunos piensan que detrás de la decisión de DirecTV hay algo oculto”, afirmó en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

Otros temas

Acusó a Henri Falcón de querer volver al Psuv. “Aquí no te queremos ni de lejos. No tienes forma de volver. Que lo están acusando de volver y él se defiende. Manuel Rosales, con su tuit sobre DirecTV, parece más del Psuv”.

Brasil y su coronavirus «es una gran amenaza para Venezuela». «Los migrantes son los que pueden hacer que se incrementen los casos de coronavirus en Venezuela”.

Ayuda humanitaria y las sanciones. “Aquí no va a venir a instalarse la Usaid. Si quieren apoyar a Venezuela, ahí tienen a la OPS, la Cruz Roja y a la ONU. Arreaza los desmintió. Para nosotros sería ideal que no hubiese sanciones para comprar medicinas y alimentos en cualquier lugar del mundo. Vender el oro en cualquier parte del mundo. Ellos se enredan con su propia mentira, con su propia manipulación”.

Vuelta de Henrique Capriles como líder de la oposición. “Le deseo suerte a los escuálidos si regresa Capriles. Él tiene días en campaña, pero Luisa Ortega también anda en campaña. Que se venga a Venezuela para que rinda cuentas por tantas extorsiones a venezolanos. A Capriles ni lo ignoran, nadie tiene campaña contra él. Si los gringos deciden que es Capriles, ellos le hacen campaña. Ochoa Antich no necesita clases ni por VTV ni por ningún lado, él está eximido y lo envié a su casa, a él vale la pena pasarlo de grado”.

Lanchas de la Armada de Colombia. “Pidan las lanchas de Colombia, pero con una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro, sólo dirigida a él y se les regresan sus lanchas armadas. Ese señor Holmes Trujillo dio unas declaraciones sobre Venezuela, a ese señor Holmes Trujillo lo nombró varias veces el narcotraficante Pablo Escobar”.

Operación Gedeón. “La carta de la Operación Gedeón fue del 28 de abril, antes de la incursión armada que fracasó contra Venezuela, con las firmas de Juan Guaidó, Carlos Vecchio y el abogado que trabajó con ellos, y sus direcciones”.