El diputado a la AN (AD-Bolìvar), Freddy Valera, aseguró este martes que las acciones suscitadas durante los últimos días, de las que el ejecutivo madurista acusa a la oposición, no son cónsonas con los lineamientos planteados desde ese sector que buscan una salida pacífica a la crisis que vive el país.

“Queremos una solución a la grave crisis del país, pacífica, electoral, ya tenemos demasiados problemas como para escoger vías no cónsonas con los planteamientos que hemos hecho», aseguró Valera durante una entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas, en su programa Vladimir a la una, transmitido por Globovisión.

Asimismo, descartó la supuesta participación del gobierno norteamericano en dichas acciones “tan pequeñas”, afirmando que no son propias de un país como EEUU, como lo confirmó el propio presidente estadounidense. Donald Trump.

“Los argumentos que usa el gobierno una lancha pequeña en Macuto y un peñero en Aragua, son como dos embarcaciones muy pequeñas y no tienen condiciones de ir más allá a lo que el gobierno plantea(…) ¿Cómo vas a meter al presidente de Estados Unidos en un hecho tan pequeño? Y al gobierno de Colombia en un hecho como ese”. Se cuestionó el parlamentario.

De igual manera explicó que el supuesto contrato, que aluden los altos jerarcas del chavismo, con la empresa Silvercorp,no fue firmado por Juan Guaidó, presidente interino designado por la AN.

“El presidente Guaidó dio unas declaraciones este martes donde se refirió a la operación Gedeon y pidió respeto a los Derechos Humanos (…) Un contrato tiene su objeto, no puede tener un objeto ilícito primero que nada, argumentas que no te pagaron, si no te pagaron, no se consolidó desde el punto de vista jurídico. El presidente Guaidó dijo que no se firmó el contrato”, explicó el también secretario general de AD en el estado Bolívar.

En referencia «a la masacre» que se presentó el pasado viernes en la cárcel “Cepella” del estado Portuguesa donde murieron más de 40 reclusos, exigió mejores condiciones humanitarias para los reos del país.

“¿Donde tu ves la gente fugándose hacia adentro y no hacia afuera? Esto desmiente categóricamente la versión oficial (…) Tú no sabes que es peor si la cárcel o el hospital, es lamentable el estado en que se encuentran, son personas que cometieron un error que están pagando una pena pero son seres humanos que ameritan que se les atienda», denunció el diputado.

Resaltó además las terribles condiciones de salubridad en las que se encuentran los centros penitenciarios del país, donde incluso han muerto privados de libertad por tuberculosis, enfermedad que ya había sido erradicada del territorio nacional.

“Todas las cárceles del país están convertidas en polvorín porque tienen los mismos problemas. Recientemente en el Dorado murieron cuatro reclusos, dos de ellos por tuberculosis, enfermedad erradicada hace tiempo. El Estado no abastece a los penales por lo que los familiares tienen que llevarle la comida y los Guardias Nacionales se las quitan», argumentó.

Por último, detalló que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, la cual preside, investigará a profundidad los hechos ocurridos en el recinto penitenciario de Guanare y con esta información elaborarán un expediente para ser presentado a organismos internacionales.