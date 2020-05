El diputado Omar Ávila (Unidad Visión Venezuela-Miranda) aseveró este martes que por la situación de la pandemia en el país, no es el momento para abordar temas electorales, motivo por el cual solicitó modificar el orden del día para discutir el tema del covid-19, como punto prioritario a atender por el ascenso en los casos positivos.

“Como independiente y representante de Unidad Visión Venezuela, creemos que no es conveniente en este momento abordar el tema electoral, y antes de explicar las razones, quiero dejar claro que estamos de acuerdo que para reinstitucionalizar el país y construir gobernabilidad en paz, como aspiramos la mayoría de los venezolanos por la vía del voto, entendemos la importancia que tienen las elecciones del Poder Legislativo, en un país en el que lamentablemente no ha parado el conflicto político, sin embargo, en un momento en el que la pandemia va en aumento, es prioritario atender y garantizar la salud a nuestro pueblo. La vida es lo primero, sin vida no hay nada”. Dijo Ávila.

Mostró preocupación ante el agudo incremento de casos y los primeros contagios recurrentes de personal sanitario, relacionados a la recepción y atención de los migrantes retornados. Por lo que hizo algunas consideraciones.

“Desde el 1ero de mayo hasta el 18 de mayo se han duplicado el número de casos de covid-19, registrándose que el 82% de los nuevos contagiados corresponden a migrantes retornados en el marco de la Operación Vuelta a la Patria; con el agravante que el 79,2% de los nuevos contagios corresponden a personal sanitario y/o de seguridad y logística asociada a dicha operación. En apenas tres días se han registrado más de 170 casos en el país, y la curva ha empezado un incremento agudo”.

Recalcó Ávila, que según los expertos, en Venezuela se pudiera entrar en una fase de transmisión rápida e intensa. “Fuentes internas de la operación humanitaria nos informan que hay una sospecha sobre más de mil personas; por lo que consideramos que es prioridad analizar la pertinencia o no, en virtud de las capacidades de respuesta del país, de continuar con la Operación Vuelta a la Patria, en razón a que las capacidades de respuesta de nuestra República son menguadas”.

A juicio del diputado, es indispensable generar un protocolo para iniciar el relajamiento de las medidas de cuarentena en los territorios en razón de la presencia o no de casos del covid-19, “el impacto económico de la pandemia es potencialmente letal, al punto que es al menos 4 veces mayor al del coronavirus”.

Finalmente pidió al gobierno nacional que le permita ir al Consejo de Estado para explicar las propuestas que el partido Unidad Visión Venezuela ha venido trabajando desde el mes de marzo, “donde ratificamos, solicitando formalmente el pasado 30 de abril en la vicepresidencia de la República, a la presidenta del Consejo de Estado que nos dé un derecho de palabra para abordar cómo a nuestro juicio se debe de abordar y enfrentar la Emergencia Nacional en lo social, en lo sanitario y en lo productivo”.

