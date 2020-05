Para el secretario nacional de Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, la crisis de sistema Eléctrico Nacional retrasa la vuelta a la que denominó la «caótica normalidad» en Venezuela.



“La crisis eléctrica se ha agudizado debido al fenómeno de altas temperaturas; hecho que retrasa la vuelta a la caótica normalidad de los últimos años y que seguramente haría entrar en colapso al SEN”, dijo Ávila, quien es diputado por el estado Miranda. “En 21 años de revolución se “destinaron” más de 100 mil millones de dólares al sector eléctrico nacional, recursos que se esfumaron dentro del enrarecido ambiente psuvista y que hoy día provoca esta grave situación”.

Ávila recordó también hechos de corrupción en el sistema eléctrico. “La represa de Tacoma, donde se encuentra la Planta Hidroeléctrica Manuel Piar, inaugurada en varias ocasiones y pagada tres veces, pero que nunca fue terminada”.

Agregó los casos de “Tacoma I y II, Parque Eólico de Paraguaná, Parque Eólico de la Guajira, nuevas Plantas Eléctricas a gas, nuevas Plantas Termoeléctricas. Nunca se concretaron debido a la corrupción. La falta de profesionalismo y ausencia de rendición de cuentas, de controlaría y señalamiento de los corruptos en llevar a cabo dichas obras. Todos representan factores se han ido sumando y agudizando en las últimas dos décadas hasta llegar a la debacle energética actual”.

Pidió a los venezolanos recordar este casos cada vez que se vaya la luz. «El elefante blanco Odebrecht, en su momento, prometió una maravilla hidroeléctrica en la tantas veces anunciada Central de Tocoma”.

Consecuencias de la pandemia

«La extensión de la cuarentena puede agravar el proceso de empobrecimiento del 40% del país; que ya padecía signos de pobreza alarmantes; esto, agudizaría la situación de deterioro social y podría desembocar en una crisis humanitaria en escala nunca vista”, dijo el diputado, que se juramentó como diputado principal bajo Luis Parra. “Los precios de los alimentos se elevaron 153% y las medicinas 109%”.

Ávila pidió al Consejo de Estado una oportunidad para explicar «nuestra propuesta no solo de cómo se debe enfrentar esta emergencia nacional en lo social, sanitario y productivo sino, además, cómo se debe proceder a la incorporación de los ciudadanos a sus respectivo ambiente laboral de forma escalonada y progresiva”.

“El día a día desmiente las mentiras descarnadas del discurso del régimen. Recientemente mencionaron que se está trabajando más que nunca en el área productiva, pero no basta con posicionar hashtag y/o eslogan muy bonito, como el que ha venido repetido Nicolás Maduro en los últimos días sobre que “entre cuarentena y producción no hay contradicción”. La verdad es que la agricultura está parada, no hay gasoil para salir a sembrar, pero además se va la luz y sin luz ni gasoil no se puede bombear agua. Es muy grave el coctel». agregó.

Una clave para la solución laboral, dijo, “es determinar la presencia o no de los casos asintomáticos del covid-19 y así poder ir incorporando a las personas a su lugar de trabajo, porque el riesgo de una posible reactivación generaría el contagio masivo”.

Afirmó que el «Estado en manos del régimen perdió su capacidad de dar respuesta y presentar soluciones inmediatas a las demandas básicas de la población». “La realidad es que la población piensa que la cuarentena continúa por la escasez de gasolina: La gente tiende a desestimar los protocolos sanitarios y a desatender cualquier medida de resguardo y sale a la calle al no poder adquirir los insumos necesarios para protegerse del virus”.

«A Unidad Visión Venezuela le preocupa que continúe el covid-19, en el país. La amenaza no ha cesado aún y la preparación para enfrentar y frenar un potencial repunte, es fundamental; por lo tanto, debe ser una de las prioridades en este momento”, agregó

“Nuestro pueblo está pidiendo a gritos que cese la pasividad e inacción. Que se corrija la incapacidad y desconexión del gobierno interino que preside el diputado Guaidó. Para el ciudadano común no sirve que sigan con esa política del más fuerte. Hoy, cuando la crisis económica arrecia, es importante que nos unamos para buscar las soluciones. Nosotros queremos insistir en que la gente debe estar primero, que cualquier diferencia política. Urge anteponer las necesidades de los venezolanos por encima de los intereses de política”, culminó el diputado.