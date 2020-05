El diputado José Brito (Ex PJ-Anzoátegui), rechazó este martes las declaraciones de Gustavo Marcano en las que dijo que el ingreso de barcos de Irán a Venezuela no está autorizado por la AN.

«¿Que vaina es esta? Unos acabaron las refinerías y los otros NO quieren que entre la gasolina. ¡Es una vaina loca!», respondió Brito en Twitter al consejero/AN en EEUU, Gustavo Marcano.

A través de la misma red social, Marcano expresó que estas acciones son ilegales y forman parte de las operaciones «narcoterroristas de Maduro».

«El ingreso de barcos de Irán a territorio venezolano, no está autorizado por la AN. Es ilegal y forma parte de las operaciones narcoterroristas de Maduro».

«La región debe cooperar con el gobierno legítimo de Venezuela, para impedir que estos barcos entren al país», resaltó.

El Ministerio de Exteriores de Irán advirtió este domingo a EEUU que se reserva el derecho a adoptar «las medidas apropiadas y necesarias» frente a las amenazas de Washington de obstaculizar su transporte de combustible a Venezuela.

En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, Irán denunció que esas amenazas contra sus petroleros y buques cisterna son «ilegales, peligrosas y provocativas», así como una forma de piratería y una gran amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

