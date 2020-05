El diputado Armando Armas (VP-Anzoátegui) continuó su enfrentamiento con el economista Francisco Rodríguez luego de que éste criticara reunión de Juan Guaidó con el Presidente de Honduras cuyo hermano ha sido juzgado por narcotráfico.

«Si tanto le interesa el tema del narco y tanto le interesa Venezuela pues no veo en su TL nada con respecto a los narco-sobrinos que traficaban drogas portando pasaportes diplomáticos firmados por el entonces canciller: su tío Nicolás», posteó en Twitter este jueves.

A la vez que calificó el comentario de «cizaña» e «ignorante», por no saber que fue el mismo presidente Hernández quien impulsó la investigación por narcotráfico en la que su hermano, Juan Antonio Hernández, tenía responsabilidad.

«Por si no lo sabía Dr. (en referencia al PhD en Economía de la Universidad de Harvard que tiene Rodríguez), el compromiso del presidente Hernandez en la lucha al narcotráfico es tan grande, que fue uno de los que impulsó la investigación que involucraba a su propio hermano. Claro, esto es un tema familiar que es difícil politizar. Esto parecería un comentario de cizaña aunque yo creo que es ignorancia», consideró.

Este martes, ambos tuvieron una discusión en Twitter sobre si era correcto o no que tanqueros iraníes traigan gasolina al país.

«Gracias, diputado. Su argumento tendría más fuerza si no hubiesen prohibido la venta de gasolina estadounidense a Venezuela. Si no hubiesen amenazado sancionar a empresas europeas por traer gasolina a Venezuela y si no se hubiesen negado a enviar gasolina de Citgo a Venezuela», escribió Rodríguez en Twitter.

«Tan importante es la ayuda como de dónde viene. Yo imagino que algunos se sentirían encantados de recibir ayuda humanitaria digamos de la Fundación Chapo Guzmán y de igual manera de recibir gasolina de un país patrocinador del terrorismo como lo es Irán», sentenció el diputado.

