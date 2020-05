El diputado Américo de Grazia (La Causa R – Bolívar) emplazo a la clase política a abocarse a liberar el país y a dejar de lado toda clase de “cálculos personales” al tiempo en que reiteró la importancia de crear un Gobierno de Emergencia.

Así lo dijo De Grazia en un hilo posteado en su cuenta de Twitter:

“Con Maduro no hay solución posible. Venezuela es territorio ocupado por él hambre, la inseguridad, la droga, el terrorismo, la improductividad y el caos, sin agua, gasolina, gas, ni electricidad. Solución: Un Gobierno de Emergencia Ya”.

“Un Gobierno de Emergencia es la construcción de una fuerza que transcienda a la geografía nacional. Que vaya más allá de la AN y los partidos políticos, que incluya y alinee voluntades. No es un decreto. Es lo que hizo De Goulle, en Francia (Consejo de Resistencia)”.

“Es lo que hizo Mándela en Sur África con el Congreso Nacional Africano, es lo que hizo Valesa en Polonia, con Solidaridad. Es lo que hizo Gandhi en la India, con el Congreso Nacional Indio. Es la Junta Patriótica de Bolívar, como plataforma para liberar las 6 naciones Bolivarianas”.

“No faltará un ‘inoculado’ por el G2 cubano, consumido por la desesperanza aprendida e inducida desde Cuba, que nos pregunte, para cuándo? “Todos son iguales”. “Esto se j…”, “no vale la pena”. La primera tarea, es vacunarnos contra el pesimismo”.

“La lucha por la liberación de Venezuela, no puede depender de la legitimidad o no de una AN. Ni de políticos comprometidos y rehenes del régimen, porque son cómplices en corruptelas financieras como los Bonos 20/20. El régimen los cebo, para neutralizarlos. Con eso y más”.

“El Gobierno De Emergencia no es para cambiar sólo de “Presidente”, imprescindible sustituir el modelo. Equivocados quienes pretenden sustituir esta tragedia por plutocracia dejando el destino del país en manos del ‘Mercado’. Este no es momento para cálculos personales”.

“Creo firmemente en los Venezolanos. De manera irreductible e invariable. Pero estoy consciente que solos no podemos. Porque el régimen forma parte de una conspiración internacional. Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía, Nicaragua, Hamas, Hezbolá, FARC, ELN; nos ocupan”.

“Acomplejarnos por qué? Los aliados del mundo libre, son útiles, oportunos y necesarios. Seguramente habrá más preguntas que respuestas. No por ello debemos desistir en formular las interrogantes y construir sus respuestas”.