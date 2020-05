El diputado Ángel Alvarado (PJ-Miranda), integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, cree que el precio de la gasolina debe ser uno solo porque un sistema dual generaría mas corrupción. Cree además que Maduro no tiene maniobra para continuar el subsidio a la gasolina porque lo que esta debe ubicarse a precios internacionales.

«La gasolina debería estar cubriendo los costos. En mi opinión, si la gasolina iraní costó 50 centavos de dólar, el litro debe pagarse en un precio alrededor a Bs. 100.000. Porque si no se cubren los costos de producción debería haber subsidio y ahora no es momento para eso», dijo en entrevista telefónica concedida a ND.

Alvarado cuestionó si el gobierno tiene la capacidad de dar subsidios a transportistas y aseveró que los venezolanos de a pie, que usan transporte público, serán los más afectados por esta medida. «El transporte público sufrirá un gran impacto y no sé que capacidad tenga el gobierno de Maduro para dar subsidios. Dificulto mucho la capacidad de Maduro de dar el subsidio adecuado y va a ser un duro golpe para el pueblo».

Agregó que si Maduro decide cobrar la gasolina en dólares no es porque la haya importado sino porque se le acabó la capacidad de maniobra para seguirla subsidiando. «Durante 21 años han retrasado el ajuste de la gasolina y ahora cuando el pueblo está completamente empobrecido y han destruido las refinerías y a Pdvsa quieren resolverlo de la noche a la mañana. Esto es porque la capacidad de maniobra para seguir con el subsidio de estos programas no es posible y tienen la necesidad de tomar esta medida, que desde hace mucho tiempo debieron haber implementado para evitar la destrucción del sistema».

«Ahora vemos que la cuarentena no era por el coronavirus. Nunca le ha importado la vida de los venezolanos. No era por la cuarentena. Era porque se fue Rosneft y eso los dejó sin gasolina», enfatizó.

Sobre establecer dos precios a la gasolina apuntó que esto solo traerá más corrupción. «Yo soy de los que piensan que el precio debe ser uno solo y universal, porque distintos precios de la gasolina solo traerán corrupción y mercado negro como pasó con Cadivi, de esto termina apropiándose la Fuerza Armada, la policía y las mafias y es sumamente negativo».

Comentó sobre al sistema para vender gasolina a un alto precio que anunció Maduro hace más de un año y del otorgamiento de subsidios a quienes tengan el carnet de la patria. «No sé que pasó con eso, nunca lo aplicaron ni implementaron».

«En ese momento la economía no estaba tan dolarizada y no había manera de tener puntos de venta en todo el país. Ahora está más dolarizada y el anuncio de cobrar la gasolina en dólares podría dar mayor viabilidad a este programa que nunca se aplicó. Pero lo del carnet de la patria sería una nueva fuente de corrupción», concluyó.