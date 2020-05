El diputado Hernán Alemán (AD-Zulia) indicó este jueves que con la “Operación Gedeón” no buscan un magnicidio, sino que Nicolás Maduro y “los que están cerca de él” vayan a las cárceles de EEUU.

“Lo que dice Maduro de que haya sido detenido en Colombia es totalmente falso, y el primero que tiene que entender que ni siquiera tiene autoridad en Venezuela porque usurpa el poder es Nicolás Maduro, y por lo tanto no siento ningún temor a sus palabras. Me parece que acostumbran a ser muy bufones. Al estar en Colombia digo que es un país al que le agradecemos gratamente la acogida que ha tenido con los venezolanos y sobretodo porque conocemos de sus características democráticas. Al estar en suelo colombiano no tengo ninguna duda de que el presidente Duque es un hombre con convicciones democráticas que acompaña fuertemente la lucha del pueblo venezolano”, expresó Alemán en el programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El parlamentario en el exilio señaló que mantuvo conversaciones con Cliver Alcalá en la nación neogranadina. “Tuve una reunión con el general Cliver aproximadamente el 13 de mayo. Empezamos a trabajar porque soy un hombre convencido de que el régimen venezolano no tiene otra salida sino que tiene que ser una salida de fuerza. Han sido demasiadas las negociaciones que se han hecho en Oslo, en Santo Domingo, todo eso ha sido infructuoso y quienes sufren es el pueblo. Convencido de eso trabajé con el general para buscar aglutinar el mayor número de personas que verdaderamente sintieran el valor de la patria y desde ese entonces he estado trabajando”.

“Estaba trabajando desde Colombia y en Venezuela también. Siempre se ha tratado de involucrar al gobierno colombiano y al gobierno estadounidense y ninguno de estos participó. Nosotros como venezolanos tenemos derecho de insurgir contra esa usurpación. Nosotros trabajamos para lograr a través de hombres y mujeres que participarán con nosotros en la búsqueda de un camino que definitivamente tuviese como propósito no un magnicidio, en absoluto, nuestro propósito es lograr definitivamente restaurar el hilo constitucional y llevar a Maduro y a todos los que están cerca de él a las cárceles de EEUU”, reiteró.

En torno a su relación con el ex militar estadounidense Jordan Goudreau, Alemán dijo que “a Jordan lo conozco, compartí con él bastante tiempo, pero no conozco de ninguna contratación, no he estado en los EEUU todo lo que se ha efectuado allá desconozco de eso. Manejo solo la acción política a pesar de que conozco todos los acontecimientos, pero desconozco totalmente eso. Incluso pasé la navidad junto a Jordan en un lugar de Colombia. Es un extraordinario hombre, amigo, con extraordinarias destrezas. Todos tenemos acceso libre a Colombia, un país de convicciones democráticas”.

“Jordan tiene mucho tiempo aquí en Colombia. Él ha estado hasta en el festival de Cúcuta. Se encuentra en una reunión con el general Alcalá, allí es donde hacen contacto y empieza el trabajo. Yo conozco a Jordan porque el general me lo presenta, logramos tener muchas reuniones en conjunto. Los entrenamientos eran de preparación, no existían armas ni nada por el estilo. Aquí tuvimos varios campamentos, pero siempre fueron muy discretos, pero nunca tuvimos armas, eran entrenamientos físicos y para dar a conocer algunos hechos de lo que eran las acciones y todo eso”, agregó.

Finalmente, sobre una posible detención, el diputado Hernán Alemán aseveró que “no tengo miedo de nada. Soy un hombre con profunda responsabilidad y sé donde estoy involucrado. Parece que si hubo un delator, el curso de la historia nos va a dar eso. No se produjo ninguna confrontación, no se produjo ningún ‘tirito’. No sé si alguien alertó a Maduro, todo eso es parte del análisis. Lo más importante es que solo nos mueve y motiva la libertad de Venezuela. No vamos a dejar la lucha hasta no ver al país en libertad”.

