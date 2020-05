El diputado Robert Alcalá (AD-Sucre) reiteró este jueves que las mafias de trata de blancas entre Venezuela y Trinidad y Tobago actúan con total complicidad del Estado de ambas naciones.

«Recordemos que el Estado no es lo mismo que el gobierno. En el caso de la mafia entre ambos países hay complicidad de cuerpos policiales de ambas partes. Existen pruebas de que autoridades policiales, guardacostas y militares de ambos países son parte de la mafia. Cobran vacunas. Reciben coimas, dólares, para que estas mafias operen con la trata de personas, con el tráfico de material estratégico, de combustible y por supuesto el tráfico de drogas», dijo en entrevista concedida a [i]ND[/i].

«Eso está demostrado y lo conocen ambos gobierno. Pero el gobierno trinitario nunca ha querido tomar las medidas necesarias y básicas para evitar este tipo de delitos», sentenció.

Alcalá destacó que el 26 de mayo fue desmantelado un campamento de personas que se dedicaba a la trata de personas en el Delta y consideró que esto ocurrió porque la Guardia Costera del Orinoco no pertenece a estas mafias. «Con el desmantelamiento de estos campamentos donde operó efectivamente la Guardia Costera de Venezuela quedó demostrado que estos funcionarios no están involucrados en la mafia porque actuaron en contra de ella».

«¿Por qué no actúa la Guardia Costera de Sucre y de otras zonas que les toca patrullar el espacio acuático venezolano y por qué no actúa la Guardia Costera de Trinidad y Tobago?», cuestionó. «Si la Guardia patrullara de verdad e hiciera la labor de garantizar la seguridad y no estuvieran involucrado en mafias la realidad sería otra, pero siguen ocurriendo zarpes legales porque existe una altísima complicidad», reiteró.

Alcalá informó que la semana pasada la Guardia Costera Trinitaria capturó un bote que zarpó de Güiria en el que iban de manera ilegal 32 venezolanos. Resaltó que aún no han recibido a dónde fueron deportados estos venezolanos.

«Supuestamente fue por casualidad que la Guardia Costera de Trinidad avistó el bote. Porque supuestamente ocurrió lo de siempre: que al bote le estaba entrando agua y ellos los auxiliaron. Luego, tras la investigación, se dieron cuenta de que el bote no tenía registro de zarpe y que era un viaje ilegal. Además de que los pasajeros también eran ilegales. No sabemos hasta ahora por cuál vía fueron deportados ni que mecanismos usaron», acotó.

«Según, están en un hotel en Güiria cumpliendo con la cuarentena porque fueron deportados, pero aún no sabemos con exactitud», añadió.

El parlamentario condenó que aún no se haya hecho justicia con las dos embarcaciones que naufragaron en 2018, Jonaily José y la Ana María y recordó que hay 100 desaparecidos. «En eso nos basamos y decimos que hay complicidad de ambos gobiernos, porque comulgan políticamente y parece que no les interesa resolver el problema de estos venezolanos».

«Si Maduro tuviera interés buscará que Trinidad y Tobago los ayudara más porque hasta ahora no tenemos listado de los venezolanos que están presos, que son tratados en condiciones deplorables, en Trinidad y Tobado. No tenemos listas de los venezolanos que han sido recuperados o hallados en zonas de Trinidad y Tobago. Que han sido detenidas en Night Clubs, en sitios nocturnos que han sido allanados. No tenemos nada», fustigó.