Diosdado Cabello cargó este martes contra las organizaciones y defensores de DDHH que piden respeto para los detenidos en los hechos de Macuto y Chuao, en el estado Aragua al asegurar que se trata de “mercenarios” armados con la intención de atentar contra la vida de los altos jerarcas del chavismo.“Lamentamos las muertes, pero quien se baja disparando casi seguro le van a disparar. La orden era muy clara. Valen más vivos que muertos”, indicó Cabello durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV.

En este sentido, aplaudió la participación de pescadores en la detención de las lanchas. “Ese pueblo es tan consciente que ahí pudo haberse creado lo que llaman una turba, pero el pueblo entendió: los queremos vivos”, agregó al tiempo que se burló de los detenidos al decir que “parecían unas iguanas, ahí amarradas”.

“Cuando la patria está en peligro se vale todo”, aseveró antes de criticar a la ONG Provea, a la cual calificó de “vendidos” por abogar por la integridad de los detenidos.

Asimismo, tildó de “absurdos” los comunicados del Centro de Comunicación Nacional donde hablaban de un “montaje” y “potes de humo”, la información difundida en un principio por Jorge Rodríguez para luego exigir “respeto a los derechos” de los que participaron en la operación. “¿Quién los entiende?”, se cuestionó.

También dijo a Sebastiana Barráez que los enfrentamientos, donde murieron 8 personas de la primera lancha capturada, se dieron porque “venían armados a dar un golpe de Estado. Entre las misiones que tenían: Atentar contra la integridad física del primer mandatario nacional”.

“¿Qué trata de decir, que era unos angelitos, que se iban a montar unas carpas tipo boy scout?”, preguntó de forma irónica a Barraez tras leer un mensaje en una de sus acostumbradas carteleras.

Ante las informaciones que circulan donde supuestamente se maneja la hipótesis de que hubo unos grupos que lograron ingresar al país, les recomendó “entregarse” pues, a su juicio, “el pueblo” no permitirá que vengan a desestabilizar el país.

“Nuestro pueblo merece todos nuestros honores, para nuestra Fanb, policías, Faes, todos. Unidad de comando. Ríndanse, entréguense, no van a poder, no hay manera. La Revolución Bolivariana tiene una fortaleza con la que no van a poder. Les dieron una lección, ¿quién? El pueblo más humilde”, precisó.

“Vamos a enfrentarlos con todo. Tengan la certeza. No crean que el problema es Nicolás Maduro, es Diosdado y otros. No, para ustedes el problema es ese pueblo, que descalzo, en chancletas o cholas, fueron a detener a quienes creían que podían invadir nuestra Patria”, añadió.

Por último, ironizó sobre los mensajes compartidos por las redes sociales por el excomisario del Cicpc, Iván Simonovis, quien había escrito «Lo que viene es imprecindible e indetenible» en su cuenta de Twitter.

“Porque no te viniste Simonovis. Porque tú te la tiras de Rambo también. Sin embargo demostraste tu cobardía diciendo que contaban contigo, pero por Twitter. Vente que aquí te estamos esperando”, finalizó.