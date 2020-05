Ayer el buque iraní Fortune, que trae gasolina a Venezuela, entró en aguas territoriales. Ya se encuentra escoltado por la Armada y la Aviación del Ejército, y de acuerdo a reportes, todo se suscitó con total tranquilidad.



El envío de éste y otros cuatro buques que vienen en camino, ha sido objeto de opiniones encontradas. Ya el mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificaba anoche lo de los barcos como una “provocación” inaceptable”.

Pero en las redes los comentarios aumentan cada vez. Para muchos, se trata de una victoria, y para otros; se trata de una derrota el hecho de importar gasolina siendo Venezuela un país petrolero.

Aquí, las reacciones del chavismo, donde la mayoría considera que fue una victoria al Gobierno de EEUU:

Así lo consideró el twittero Antonio García, quien señaló: “¡OTRA DERROTA PARA EEUU! El primer tanquero iraní llegó a las costas de Venezuela. Desde Irán agradecen a la Fuerza Armada Bolivariana por escoltarlos, mientras en Latinoamérica se viraliza el HT #GraciasIran”.

Otro fue José Paradas, quien publicó: Con la llegada de la gasolina en los buques iraníes, títeres y titiritero en el complot contra Venezuela han sentido un gancho al hígado: EEUU, Guaidó, Almagro, Leopoldo López. Un par de izquierdazos”.

La cuenta @PateticosC se mofó de Donald Trump y Mike Pence: “¡APLASTADOS! #GraciasIrán ¡QUE DÉ LA VUELTA AL MUNDO! Cuando una imagen dice más que mil palabras, derrotados por el ingreso de buques iraníes a la República Bolivariana de Venezuela. Irán y Venezuela Viva Chávez Viva Maduro”.

Eddys Aponte, otro seguidor del chavismo, expuso: “La gasolina, químicos y equipos provenientes de Irán son una muestra de solidaridad y hermandad. Venezuela está dando ejemplo en medio del bloqueo, sigue su rumbo Indetenible”.

La twittera Karim también reaccionó: “Los escuálidos no están preparados para esta conversación buques iraníes. Mientras guaidiota le regaló Citgo a Cristallex y no permitió que llegara materia prima para la refinación, Irán nos apoya para que resolvamos ese problemita causado por él. No podrán con el pueblo de Chávez”.

¿Y la oposición qué dice?

Por otro lado están quienes adversan al gobierno chavista. Éstos señalan que es una pena que un país petrolero como Venezuela deba importar gasolina y que más bien están celebrando “el fracaso de la revolución”.

La twittera @ArteMisaSweet lo señaló así: “Comienzan a llegar los buques iraníes y los arrodillados lo celebran. Celebran el fracaso de la «revolución” que siendo país petrolero ahora tiene que besarle el culo a otros países para seguir teniendo gasolina. Felicitaciones, que triunfo”.

La periodista Shia Bertoni también opinó, dijo: “Celebran la incapacidad una vez más. Mi país, es el país con las reservas petroleras grandes del mundo. Tiene refinerías como Amuay, Cardón, El Palito… Celebremos el día que volvamos a producirla y que no llegue de Irán”.

Para el dirigente de VP y sindicalista de Pdvsa, Iván Freites: “El mundo entero se asombra al ver personeros del régimen celebrar por traer gasolina importada a un país petrolero con una capacidad de Refinación d 1,3 MM de barriles de crudo y que llegó a producir 600 mil barriles diarios de gasolina. Esto es el socialismo, destrucción y saqueo”.

El coordinador de ese mismo partido en Miranda, Raúl Raffalli, criticó: La dictadura celebra que logró comprar 5 buques con gasolina y hay quien les aplaude, cuando a eso se llegó por haber destruido a PDVSA. ¿De verdad es para celebrarlo? La destrucción y el saqueo cívico-militar más grande en la historia -al menos- de América”.

Para Ysaías Nuñez, otro miembro de Twitter: “El hecho de que buques iraníes vengan a traer gasolina a Venezuela, más que victoria, es una derrota. Victoria sería volver producir por nuestros propios medios todo lo que tuvimos. Cada vez más aislados, náufragos en esta Tierra de Gracia, (agregue usted el prefijo)”.

Apoyo Irán-Venezuela

Irán envió hace unas semanas a Venezuela unos cinco barcos, todos cargados con combustible, para paliar la severa escasez que ha golpeado al país desde hace meses.

Por tal hecho, Irán aseguró que si Estados Unidos llegara a accionar contra los buques.

“Si nuestros petroleros en el Caribe o en cualquier parte del mundo corren problemas por los estadounidenses, ellos, de modo recíproco, tendrán también problemas”, subrayó Hasán Rohaní, presidente de Irán, en una conversación telefónica con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Zani, según la web oficial de la Presidencia iraní.

Estados Unidos dijo por su parte que no había en curso ningún plan para entorpecer el envío del vital combustible, de acuerdo a la información que divulgó el Pentágono esta semana.

Para muchos, la gasolina iraní podrá rebajar la tensión provocada por la falta de gasolina, pero hay quienes opinan que no va a cubrir la demanda causada por tantos meses sin combustible.