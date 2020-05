El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró que el mundo no tiene dudas que hubo una incursión armada en Venezuela financiada por EEUU.



«Fíjense como han cambiado las cosas. El mundo entero reconoce que hubo una incursión armada en Venezuela que estuvo financiada por el gobierno de EEUU. Con mercenarios pagados por ellos. No hay dudas», expresó Cabello en Con el Mazo Dando.

Sobre las declaraciones de Mike Pompeo, quién desligó a EEUU de dicha incursión, aseverando que sus métodos habrían sido diferentes, Cabello respondió: «El resultado hubiese sido el mismo. Victoria popular. De nuestro pueblo. No pueden con nosotros. De verdad. No podrán»

«Si esa incursión hubiese sido un éxito estarían todos matándose en los micrófonos diciendo que estuvieron ahí», afirmó el número 2 del chavismo.

El presidente de la ANC además adelantó que «estamos en una fase de escudriñamiento buscando a los mercenarios. Hoy agarramos a 4 y ayer en la noche en 1. Los 4 de hoy, 1 en la Colonia Tovar y 3 en el Junquito».

Para Cabello, el pronóstico es «muy malo» para «Juanito Alimaña. Terrible. Muy malo. No tiene cómo escribir un tuit. No sé si se le acabo el saldo. Se la pasa metido en embajadas. Ayer no durmió en el sitio donde ha dormido últimamente».

Por otro lado dijo: «Señor opositor ¿esto es lo que usted quiere? ¿gente como Antonio Ledezma, Yon Goicochea, Capriles, María Corina Machado, Nitú Pérez, Franceschi? ¿en verdad? ¿esto es lo que usted aspira para Venezuela? formen una verdadera oposición».

Por último subrayó que el origen del coronavirus «está en el laboratorio de EEUU y por eso están atacando nuevamente a China. Desde aquí reiteramos nuestro respaldo a EEUU. Siguen en su guerra comercial contra China».