El medio estadounidense Bloomberg reveló este viernes que diputados de la oposición, quienes solicitaron mantener sus nombres en reserva, han pedido a EEUU reemplazar a Juan Guaidó y un cambio de política hacia Venezuela incluyendo una negociación con Nicolás Maduro.

“Luego de que Venezuela detuviera un golpe de Estado intentado por un estadounidense, una sombra cayó sobre Juan Guaidó, el jefe de la oposición respaldado por Washington. Algunos de sus colegas cuestionan no solo su fe en él sino en el enfoque de la administración de Trump para remover a Maduro”, abre el texto.

“Diputados de la oposición contactaron al Departamento de Estado de EEUU para solicitar un cambio de dirección, incluso de liderazgo, según cinco personas con conocimiento directo de la cuestión. Varios han sugerido nuevas negociaciones con Maduro y otros quieren elecciones parlamentarias. Guaidó ha rechazado ambos».

“Algunos dicen que la crisis que se extiende por todo el país debido a la cuarentena y la escasez de gasolina presenta una oportunidad para ganar corazones y mentes. Piden subsidios para las familias más pobres de los fondos controlados por Guaidó mas políticas sociales y menos diplomacia. Un veterano líder de la oposición afirma rotundamente bajo la condición de anonimato que el liderazgo de Guaidó ha terminado”.

Sin embargo, “el hecho de que los disidentes no quieran hablar directamente demuestra que ellos saben que no podrían ganar por ahora. La mayoría de los partidos coinciden que mientras Guaidó tenga apoyo de EEUU no será reemplazado. Al menos no este año”.

Al respecto la oficina de Guaidó declaró lo siguiente: “reemplazarlo sería perjudicial para las fuerzas democráticas por el hecho de que él es el único líder que ha podido reunir el más grande apoyo internacional contra Maduro”.

