El ministro oficialista de Defensa, Vladimir Padrino López, adelantó este miércoles que las embarcaciones petroleras de Irán serán custodiadas por la FANB para «darle la bienvenida».



«Nosotros ya hemos contactado al ministro de Defensa de Irán. Todos esos buques cuando entren a nuestra zona serán escoltadas por naves. Buques y aviones de la FANB para darle la bienvenida y decirle al pueblo iraní; gracias por tanta solidaridad», indicó Padrino en VTV.

Alegó que si mantienen convenios con Irán, hay una cooperación en diversas materias, «nosotros recibiremos esa ayuda humanitaria así como la hemos recibido de Rusia. China. Y diversas partes del mundo».

«Somos un país soberano que tenemos relaciones con todos los países del mundo. Con aquellos que no quieren tenerlas con nosotros bueno, no las hay, pero nosotros queremos tenerlas con todo el mundo en términos de igualdad. Respeto y reconocimiento mutuo. Nada de estar agachando la cabeza ni dejándose imponer tutelajes imperiales. Ese no es el camino», puntualizó.

Dichos tanqueros iraníes han intensificado la relación entre Irán y EEUU, quienes a inicio de año ya mantenían una grave tensión luego que la Casa Blanca acabara con la vida del general Qassem Soleimani.