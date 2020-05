La organización política Avanzada Progresista (AP) condenó los hechos ocurridos en el país «durante las últimas horas», por considerar que agudizan la confrontación y no solucionan los problemas que afectan a la ciudadanía.

«Nuestra bandera ha sido y seguirá siendo el cambio y la transición pacífica. En consecuencia, no apoyamos ni acompañamos el uso de la violencia en ninguna de sus expresiones», precisó la tolda política en un comunicado de prensa.

En este sentido, rechazan «la confrontación entre extremismos de gobierno y oposición» por considerar que «ahoga a la nación», por lo que ratificaron su «compromiso con una solución al conflicto por la vía de la negociación y los acuerdos para una transición pacífica, constitucional y electoral».

Asimismo, condenaron «la promoción y el patrocinio de actividades mercenarias en nuestro país por parte de factores políticos nacionales o extranjeros», así como «el uso de la violencia excesiva, de la represión desbordada por parte del Estado», por lo que exigieron «respeto de los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos, el derecho a la defensa y al debido proceso», haciendo referencia a los detenidos en «los hechos ocurridos tanto en Vargas como en Aragua» los cuales, a su juicio, deben ser «juzgados de acuerdo a las leyes de la República» evitando la «judicialización de la política».

Insistieron en la necesidad de «impulsar los cambios que el país reclama por la vía de la negociación y el entendimiento», con la escogencia de un nuevo CNE que garantice unos comicios transparentes con «la debida observación internacional y plenas condiciones para todas las partes» para que los venezolanos diriman sus diferencias por la vía electoral.

Por otra parte, criticaron la actitud del Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro por su poco poder en la convocatoria de «todos los sectores del país» que incluya «académicos, especialistas, empresarios, sociedad civil y partidos políticos», con el fin de hacer frente a la pandemia del Covid-19 que azota al país y gran parte del mundo.

Con respecto a los hechos ocurridos en el centro penitenciario «Los Llanos» del estado Portuguesa, donde fallecieron al menos 46 personas, según reportes de ONG vinculadas al respeto de los DDHH, exigieron la apertura «inmediata» de una investigación que determine las responsabilidades del caso y que separe «de sus cargos mientras dure la investigación» de los funcionarios a cargo de la seguridad del referido penal. «No puede ser ‘política de estado’, el sistemático exterminio en nuestras cárceles», agregaron.

Por último, hicieron un llamado «al cese de la confrontación estéril» para ofrecer «respuestas y soluciones» a la ciudadanía, por lo que reiteraron la urgencia de lograr «una tregua por Venezuela» entre los diversos sectores que componen la sociedad venezolana.

A continuación el comunicado completo:

Avanzada Progresista es un partido político democrático, nacionalista, promotor de la negociación, del entendimiento y los acuerdos para solucionar los conflictos. Nuestra bandera ha sido y seguirá siendo el cambio y la transición pacífica. En consecuencia, no apoyamos ni acompañamos el uso de la violencia en ninguna de sus expresiones. Condenamos los hechos ocurridos en el país en la últimas horas, pues agudizan la confrontación y por ende, el sufrimiento de nuestro pueblo. Rechazamos categóricamente la intervención política y militar extranjera en Venezuela, sea cual sea su origen. Condenamos la promoción y el patrocinio de actividades mercenarias en nuestro país por parte de factores políticos nacionales o extranjeros Condenamos también el uso de la violencia excesiva, de la represión desbordada por parte del Estado. Exigimos el respeto de los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos, el derecho a la defensa y al debido proceso. Rechazamos también la tortura, el paramilitarismo y la judicialización de la política, como instrumentos para el control social. Exigimos también, se inicie una investigación imparcial sobre los hechos ocurridos tanto en Vargas como en Aragua, se determinen las responsabilidades y sus autores sean juzgados de acuerdo a las leyes de la república.

Insistimos en la necesidad de impulsar los cambios que el país reclama por la vía de la negociación y el entendimiento. Solo mediante un proceso electoral transparente, con un nuevo CNE, la debida observación internacional y plenas condiciones para todas las partes, los venezolanos podremos dirimir nuestras diferencias y encauzar los destinos de nuestro país hacia la paz y el progreso.

Desde nuestra organización hemos planteado la necesidad de convocar a todos los sectores del país para enfrentar la pandemia. Tal como ha ocurrido en otras naciones, la confrontación y las diferencias políticas deben dar paso a la unidad nacional para superar las difíciles circunstancias y las terribles consecuencias que se derivan de esta emergencia sanitaria. Le corresponde al gobierno tomar la iniciativa para estructurar un frente común ante la pandemia. Existe en Venezuela suficiente talento para aportar ideas y soluciones que permitan atender eficazmente las exigencias de esta circunstancia. Ratificamos nuestra exigencia al gobierno para que sean convocados de inmediato académicos, especialistas, empresarios, sociedad civil y partidos políticos. Debemos abordar con responsabilidad una tregua en la confrontación, un dialogo nacional que permita avanzar en las soluciones que esta profunda crisis exige a la nación. Mal puede el gobierno convocar y promover acuerdos internacionales tal como lo ha planteado al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), con la supuesta intención de sumar esfuerzos para atender la crisis humanitaria generada por la pandemia del Covid-19, mientras, por otra parte, este mismo gobierno se muestra incapaz de construir los consensos mínimos dentro del país.

Por el contrario, vemos con preocupación que por la vía de la imposición de estados de emergencia se pretenda ejercer un control excesivo de la ciudadanía, que vulnere los derechos civiles y que cercene las garantías constitucionales. Es importante sin duda la coordinación y colaboración internacional, pero la misma es inoficiosa e inútil si no es precedida y acompañada por la coordinación y entendimiento nacional. No es posible que se quiera conversar con el mundo entero cuando no se puede conversar dentro de la propia casa.

Sobre los trágicos hechos ocurridos en centro penitenciario Los Llanos, ubicada en el Municipio Guanare, del Estado Portuguesa, exigimos al Fiscal General de la República se inicie de inmediato una investigación para determinar las responsabilidades del caso. Los funcionarios a cargo de la seguridad del penal deben ser separados de sus cargos mientras dure la investigación. Bajo este gobierno los derechos y condiciones de vida de la población penal, han sufrido un profundo deterioro. No puede ser “política de estado”, el sistemático exterminio en nuestras cárceles.

Lograr una salida de la crisis venezolana requiere de un gobierno de unidad nacional tal y como hemos propuesto al país. La confrontación entre extremismos de gobierno y oposición ahoga a la nación, desde Avanzada Progresista ratificamos nuestro compromiso con una solución al conflicto por la vía de la negociación y los acuerdos para una transición pacífica, constitucional y electoral. La llamada “estrategia insurreccional” promovida por algunos sectores de la oposición al abrigo de agendas e intereses extranjeros, solo traerá más violencia, sufrimiento y frustración. El autoritarismo del gobierno al bloquear las posibles vías de entendimiento y acuerdo, constituye también un factor de perturbación para la posibilidad de un entendimiento en el país.

Hacemos un llamado al cese de la confrontación estéril, nuestro pueblo exige respuestas y soluciones a sus padecimientos. El ejercicio del liderazgo debe tener como norte el interés común, el bienestar, la paz y el progreso de nuestro país. Hoy más que nunca es urgente #unatreguaporVenezuela.