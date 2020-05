La presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, pidió este martes que las profesionales de salud demuestren con elementos probatorios que están ejerciendo en hospitales públicos, para evitar corrupción dentro del sistema Héroes de la Salud.

“Los organismos internacionales piden la transparencia en el uso de los recursos y si efectivamente alguien se registró como enfermera, debe demostrar con elementos probatorios su condición de enfermera, así como cada uno de estos sectores, porque no podemos seguir con la viveza criolla de decir “yo soy” para recibir un beneficio”, indicó, en entrevista con ND.

Consideró Contreras que debe haber un “ensayo” en este sistema porque, dice, “no podemos pretender cambiar un sistema caracterizado por la corrupción, tratando de fusionar y pretender crear un nuevo modelo de gobierno con las mismas características”.

Recordó que el proceso de verificación de datos y personas fue iniciado este lunes en la Asamblea Nacional. Y precisó que los que trabajen en la salud debieron haber presentado un carnet y una constancia de trabajo y además, reportar un pago, “que va a decir que soy trabajadora de un hospital público, amparada del programa Héroes de la Salud”.

“Para ser enfermera se necesitan años en una universidad. Ejercer en un hospital público porque va a dirigido al sector público que está siendo golpeado por la crisis y por el salario que decreta el señor Nicolás Maduro, con una desconexión total y absoluta con la realidad que vivimos los trabajadores. Y si soy camillera, tengo que hacer un curso. Limpiar un hospital no es limpiar mi casa. Debe tener un mínimo de conocimiento.Y si soy auxiliar de enfermería, debo haber hecho un curso y tener un carnet y una constancia de trabajo y además debo reportar un pago, que va a decir que soy trabajadora de un hospital público, amparada del programa Héroes de la Salud”, explicó.

No obstante, y en referencia a quienes quieran hacerse de ese beneficio que otorgará Guaidó sin ser trabajador de la salud, señaló que debe haber un cambio de actitud.

“Los venezolanos que aspiramos un cambio y queremos construir la mejor Venezuela debe haber un cambio de actitud porque en este momento no hay proyectos individuales. Yo creo que en este momento todos apuntamos a un sector salud fortalecido, dando respuestas a la necesidad de salud que pueda tener la población”, señaló.

Precariedad en el sector

En esa línea, y con motivo del Día de la Enfermera que se celebra cada 12 de mayo, Contreras hizo mención a la precariedad de los hospitales y de la condición de estas profesionales, que deben luchar contra el Covid-19 «con el riesgo de ser contagiada porque no hay barreras de protección y además sin comer, porque en su casa no hay comida, porque el retorno económico es insuficiente y no permite pagar ni siquiera el transporte público”.

“Esas son las condiciones que estamos viviendo hoy. Hoy tenemos que estar fuera de nuestros hogares, sortear obstáculos y llegar a un hospital donde no hay agua, falla la luz, no hay equipos y están tratando de dar alimentos sin contenidos proteicos. Es la realidad que ha hecho que el presidente Guaidó trate de resolver”, apuntó.

“Por eso es necesario que se conforme un Gobierno de Emergencia Nacional”, acotó.

“Hoy todas las familias necesitan resolver el problema de la luz, agua y alimentación. Vemos como la gente está en la calle porque hay una decisión: O nos mata el virus, o nos mata el hambre. ¿Cómo nos podemos quedar en casa viendo cuadros familiares desnutriéndose? Es una situación muy compleja para la población que ameritaría que todos estuvieran bajo el amparo o la ayuda humanitaria para que llegara alimentación y medicamentos”.

No obstante, aplaudió el esfuerzo de Guaidó “por tratar de resolver”. Y se mostró segura de que si se conforma ese gobierno de emergencia, “los países que apoyan a Guaidó, apoyarían al pueblo enviándole los insumos que necesitan para poder aguantar esta circunstancia pandémica”.

Compromiso, responsabilidad social y profesionalismo

“Hoy, los pocos que quedamos y trabajamos en hospitales no lo hacemos por el retorno económico que sabemos es insuficiente. Lo hacemos por el compromiso, por nuestra responsabilidad social y profesionalismo”, argumentó Contreras, quien además admitió que hay profesionales que han renunciado en medio de la pandemia.

“También tenemos muchas enfermeras que están decepcionadas y en medio de la pandemia han presentado sus renuncias porque no vale la pena arriesgar sus vidas para salvar la de otros y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nada más en Caracas, tenemos más de 60 enfermeras que han renunciado. Ahorita estamos, como quien dice, recogiendo los vidrios”, apuntó.

Señaló que la aspiración del gremio es que el salario mínimo esté en armonía con el costo de la cesta básica, como ya se ha reiterado, y en base al artículo 91 de la Constitución.

No obstante, aseveró que hay que entender que Guaidó no es presidente en funciones, y que por lo tanto, “no podemos caer en demagogia de pedir cosas que sean populistas pero irrealizables”.

“Creemos que es momento de que todos los factores deben organizarse para evitar el populismo que mantiene el régimen (…) Nosotros creemos que en este momento hay que hacer el esfuerzo para ayudar todos los venezolanos que están bajo el régimen. Nosotros conocemos que si bien hay dineros de los venezolanos, el acceso al gobierno interino no es fácil, hay que demostrarlo. Yo creo que los venezolanos, en este momento, deberíamos exigir la conformación del Gobierno de Emergencia Nacional, que sería una solución, porque seguir con pañitos de agua tibia… Hoy, $100 para el sector salud, mañana el hambre va a seguir si no hay capacidad de resolver el problema”, indicó.

“Eso se va a resolver cuando tengamos un gobierno conectado con la realidad social, que atienda y no solamente demagógicamente busque quedarse en el poder. Si logramos hacer ese cambio político, los venezolanos podremos entrar en una mejor Venezuela donde nuestros derechos sean respetados y donde cada quien pueda plantear sus aspiraciones, pero no en este momento, ahora los aliados deben ser aliados”, añadió.

Llamado a protesta

Ana Rosario Contreras dijo que si no se concreta el gobierno de emergencia, hay que seguir protestando e hizo un llamado a la manifestación “porque aquí lo que está en riesgo es la vida de los venezolanos”.

“Yo en este momento me mantengo en una protesta activa porque no me resigno a vivir en una pobreza extrema, siendo profesional con mi trayectoria, cuando ya estoy vía a una jubilación, tener que hacer una indigencia social como muchos de mis compañeras (…) yo hago un llamado a la protesta, a visibilizar y exigir de manera urgente un cambio de modelo político porque aquí lo que está en riesgo es la vida de los venezolanos”, exclamó.

Y cuestionó: “¿Hasta qué punto aguantaremos los venezolanos no poder atender problemas básicos? La respuesta la tiene cada uno de los venezolanos porque hemos demostrado una capacidad de aguante impresionante”.

“Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Va a llegar un momento donde vamos a tener que sobrevivir y lamentablemente hoy, en el ejercicio profesional, signado de la reciprocidad, del respeto, de la solidaridad y la vocación; ninguno de esos cuatro elementos me permiten ir a un supermercado”, finalizó.

