View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! “Sin planificación todo va a seguir saliendo mal” Con el mayor espíritu de colaboración, debo alertar que en estos momentos, nuestro estado se encuentra sin las pruebas rápidas para la detección del Covid-19. Sin planificación todo va a seguir saliendo mal. Hago un llamado responsable a las autoridades nacionales para que gestionen la dotación de dichas pruebas lo más urgente posible. Es mi deber informar a nuestra población de la situación actual, no podemos solidarizarnos con semejante irresponsabilidad, más aún, cuando nuestros habitantes estan haciendo un gran sacrificio, hasta pasando hambre, cumpliendo el aislamiento sin los servicios básicos de agua, gas doméstico, gasolina y energía eléctrica. Sr. Nicolas Maduro le repito una vez mas, sin los equipos de expertos y sin los materiales necesarios será muy difícil contener el avance del Covid-19 en nuestro estado. Estamos corriendo el riesgo de perder el gran esfuerzo realizado hasta ahora por los médicos especialistas y epidemiólogos para mantener bajo control la enfermedad generada por un virus tan dañino. Ante tamaña irresponsabilidad, que pone en evidencia la improvisación y falta de planificación, en nombre de mi pueblo, exijo la renuncia de quienes estan al frente del Estado Mayor de Salud Regional por su falta de capacidad para manejar acertadamente, la logística necesaria para cumplir con los protocolos de despistaje a la población neoespartana. #BastaDeImprovisacion #DevuelveLaAdministracionDeSalud #QuedateEnCasa #UsaTapaboca #LaFlexibilizacionEsConveniente #NuevaEspartaNosUne