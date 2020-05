View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! ¡Nos ranchificaron! A este desgobierno nadie les cree. Solo en su imaginación existe el drama, su novela que ya es un refrito de más de 21 años, siendo los culpables del colapso de los servicios públicos y la precaria vida de los venezolanos. Nos ranchificaron, no pueden ocultar su incapacidad (sin profesionales en los cargos), ineptitud (no hay planificación) e indolencia (demagogia) para con el ciudadano. Les recuerdo que este es un régimen que desde sus inicios no ha invertido ni un bolívar para consolidar el progreso del pais y los pocos planes de inversión anunciados, lo han despilfarrado o han tomado un rumbo diferente. Hoy somos un país sin agua, sin electricidad, sin gas, sin alimentos, sin gasolina, sin transporte y sin dinero. Aqui lo único que ha crecido es la pobreza y la miseria. Siempre culpan a terceros y evaden responsabilidades, dicen que todo es culpa del bloqueo pero otros países en iguales circunstancias han mantenido un buen nivel de vida, no sigan con ese cuento que todos sabemos la historia. Ante la crisis e ingobernabilidad existente, se hace necesario una urgente salida democrática, constitucional y electoral lo más pronto posible. Nuestra gente está desesperada, se siente impotente y en zozobra. Apártense! Queremos un país de oportunidades y de progreso. #SomosDemócratas #NuevaEspartaNosUne