Redacción ND / 17 abr 2020.- El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, William Anseume, calificó de «indigencia casi absoluta» la situación de los profesores universitarios en el país y aseveró que al gobierno nunca le ha interesado ni el trabajo ni la educación.

«Sonará tan dramática como dramática es: la situación de los profesores universitarios venezolanos es de indigencia casi absoluta. Aquí tenemos que dejarnos de la pantalla de que si el presidente obrero y otras charlatanerías por el estilo. A este régimen no le ha interesado nunca ni el trabajo ni la educación. Ahí está como claro ejemplo la muestra palmaria en la sonada piratería de la educación virtual en toda Venezuela y en todos los niveles. Pamplinas politiqueras, inaplicables, de un populismo ramplón que nadie cree, además», expresó.

Señaló que «todos los trabajadores confrontándose con el hambre cada hora, cada día, como nunca. Desde los buhoneros o mototaxistas hasta los más encumbrados profesionales y científicos. Los míseros sueldos, de extremísima pobreza, de menos de medio dólar diario se los traga la inflación. No existe poder adquisitivo para comer, mucho menos para enfrentar las consecuencias de una pandemia que para colmo nos halla en Venezuela en la mayor precariedad de los servicios también. La situación, sí, es dramática, inaudita, más que extrema».

«Este régimen ha llevado al país hasta el bagazo. Se hace más que insostenible la situación. Ya no se trata de una emergencia humanitaria compleja u otros tecnicismos con vocablos de aceptación internacional, seguramente muy bien intencionada en la observación que de ella se hace. Es que nos encontramos urgidos de atención alimentaria y de salud todos y ya», agregó.

Además, señala que los profesores están «transitando el hambre desmedida, desbordada», en medio de la pandemia, «mientras la respuesta oficial, de quienes ocupan de cualquier manera cargos ministeriales, o quienes aún tienen a cargo el país, es la más olímpica ignorancia de la situación, el más olímpico y burlón desentendido».

«Aquí ya no existe gobierno sino un desorden generalizado, un caos inmanejable así, que atiza la profundización del malestar colectivo. Esto parece una desbandada sin responsabilidad alguna, sin respuesta efectiva a las necesidades más elementales: alimentos, salud, servicios. Nos va la vida. Y ante cualquier protesta, subte una foto o un tuit sacan el arma que les queda: la fuerza bruta, la represión, la prisión, la afrenta con la violencia física hasta para con familiares de los ciudadanos que de algún modo se rebelan», indicó Anseume.

Y precisó presidente de la APUSB: «Existen varias alternativas sobre la mesa. La emergencia general provocada, más la añadida por el covid-19, tornan sumamente explosiva la situación. Aquí tendrá que darse un giro copernicano cuanto antes, porque hay mucho apremio, tiene que procurarse una solución definitiva. Los profesores, los trabajadores venezolanos, no soportamos más el desbordamiento de la situación socioeconómica. Se requiere un auxilio directo inmediato a cada uno para la sobrevivencia diaria. No se trata de infames bagatelas, de bolsitas esmirriadas ni de bonos perecederos al llegar. Además, debe diseñarse y establecerse en lo inmediato un progresivo ajuste real de sueldos que nos lleve pronto a cumplir los requerimientos socio-económicos pautados en los convenimientos nacionales e internacionales. La urgencia es ya. No se puede esperar más».

