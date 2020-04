El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Luis Tarbay denunció este jueves la situación de inseguridad alimentaria evidenciada en el país, ante las “malas políticas” implementadas por el “régimen” de Nicolás Maduro.

“Actualmente, según estudios del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), más de nueve millones de venezolanos se encuentran en inseguridad alimentaria y seis de cada diez familias ha gastado ahorros en comida. Esta crisis alimentaria es parte de una política de Estado implementada por el régimen”, afirmó.

Tarbay reseñó información suministrada por Sussana Raffali, especialista en Nutrición Pública y seguridad alimentaria, quien alertó la situación de los venezolanos en cuanto a dicho tema, indicando que “el 88% presenta dificultades para acceder a alimentos, lo que representa una grave situación para los hogares venezolanos”.

Asimismo, indicó: “Los ciudadanos no saben de qué manera resolver para alimentar a sus familiares con sueldos que no alcanzan. ¿Cómo un venezolano hoy en día con un salario mínimo puede comprar un cartón de huevos, un kilo de verduras? ¿Cómo mantiene un ciudadano una alimentación con un salario mínimo, si no alcanza para comprar al menos un kilo de carne? Muchos hogares no tienen ingresos suficientes para comprar comida”.

En este sentido, detalló que no se puede menoscabar un sistema alimentario nacional y luego esperar que reaccione al llamado a producir, ni que lo haga bajo amenazas. Las medidas implementadas no funcionaron. Ni las reservas de la gente, ni las del sistema alimentario aguantan más esta situación, la cual representa una política del Estado criminal en contra de los ciudadanos venezolanos.

“Las medidas implementadas por el Estado criminal exacerban de manera continua la crisis. Un ejemplo claro de ello, es que para el mes de Abril 2020 según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA) , eran necesarios 77 sueldos mínimos para cubrir una alimentación básica del grupo familiar y más de 18 millones de bolívares para lograr cubrir una canasta alimentaria completa, siendo el sueldo mínimo para abril 250.000 bolívares”. Dijo.

No obstante, ante el claro riesgo de aumentar la inseguridad alimentaria, los anuncios recientes generados por miembros del régimen el pasado 24 de Abril fueron la fiscalización de empresas privadas y regulación de precios, medidas que solo han demostrado en años anteriores maximizar la escasez de alimentos, inflación y destruir el aparato productivo de la empresa privada, y por ende seguir llevando la crisis venezolana a peores números.

“Dada la situación que está sufriendo el venezolano es importante hacer un llamado a la comunidad internacional para que se concrete la ayuda humanitaria que necesitamos para sobrevivir a la crisis humanitaria compleja. El futuro de Venezuela, la superación, la seguridad alimentaria del venezolano, solo se podrá garantizar superando el socialismo y respetando la propiedad privada, promoviendo y permitiendo el emprendimiento, así como el respeto al sector empresarial productivo”, concluyó.

