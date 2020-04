El diputado José Guerra (PJ-Caracas) explicó este martes que el precio del barrill de petróleo se recuperó el día de hoy luego de que este lunes sufriera una caída donde los vendedores tenían que pagarle a los compradores para poder tener compra y venta petrolera.

“Esto fue un hecho puntual del día de ayer, algo inédito en el mundo porque no se conocía de un precio negativo, el precio más bajo que se podía vender un producto era cero, cuando tú lo regalas, pero ayer paso algo que no se había pensado que pusiera pasar y sucedió, y cuando esto ocurre que el precio es negativo en este caso del petróleo que el vendedor le paga al comprador para que le almacene el producto, porque no hay suficiente demanda. Ayer los contratos petroleros se vencían, no había quien comprara el petróleo. Ya el día de hoy el petróleo se ha recuperado. No se consigue un mercado donde el vendedor le pague al consumidor”, expresó Guerra al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El parlamentario en el exilio agregó que “la producción de petróleo es continúa. Para Venezuela significa que, el año pasado, la cesta petrolera del Brent para Venezuela, porque aquí no hay diferencias, cerró en 65 dólares por barril y Venezuela recibió algo así como 18 mil millones de dólares. Si el precio de la cesta venezolana que la semana pasada cerró en 13 dólares, y esta semana probablemente cerrará en 10 dólares o un poco menos, supongamos que mejorara un poco y llegara a 20 dólares un precio que no vemos hoy, Venezuela recibiría solamente 4 mil millones de dólares este año, en estas circunstancias el país es inviable financieramente”.

“El promedio del precio del petróleo venezolano debe estar cerca de 22 dólares, eso quiere decir que cualquier precio por debajo de 22 dólares, hace inviable la producción de petróleo. Si siguen esos niveles bajos, Venezuela debe replanteare si sigue con el petróleo porque eso puede traer pérdidas. Además no hay capacidad de almacenamiento”, reiteró.

Finalmente, Guerra aseveró que “nosotros estamos haciendo propuestas de tres líneas estratégicas en esta catástrofe que vive Venezuela. La catástrofe humanitaria está escondida por el coronavirus, porque la gente no puede salir a la calle, cuando quiten la cuarentena, porque no la han quitado por esa situación, porque con los niveles que dice el gobierno no es para una cuarentena tan severa aunque ciertamente hay que prevenir”.

