#Atención #Anzoátegui Informamos que lamentablemente nuestras 3 ambulancias de Bomberos y Protección Civil quedarán fuera de servicio por no poder abastecerse de combustible. _ Unidades que están 24 horas prestando apoyo en contingencia #Covid19 y asistiendo en centros de salud. _ Ha resultado imposible que se puedan surtir de gasolina. _ Lamentamos profundamente las irregularidades en las estaciones de servicio y que se burlen los acuerdos de prioridad ante esta emergencia. _ No sólo se presentan inconvenientes con unidades de apoyo de salud, también con equipos operativos que están en las calles sirviendo a nuestra gente. _ Momentos donde debe prevalecer el respeto, la conciencia y la unidad para avanzar juntos contra la pandemia. Hacer lo opuesto es ir contra la misión de salvar vidas.