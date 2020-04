El representante de la AN ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, aseveró este viernes que es “absolutamente falso” que hay una cantidad inmensa de dinero disponible para el gobierno interino de Juan Guaidó, ya que los fondos disponibles no llegan a $400 millones.

“Creo que el primer punto que debemos aclarar es que hay muchísimas noticias falsas muchos fake news. Por ahí andan diciendo que el gobierno interino dispone de 15 mil millones de dólares, pero hay que aclarar que una cosa es lo que el gobierno interino ha recuperado, y en consecuencia ha impedido que ese dinero lo siga malgastando, despilfarrando y se lo sigan robando por parte de la dictadura, y otra cosa es que ese dinero esté disponible”, indicó Tarre Briceño en una entrevista en el programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

Así mismo, aclaró que “la cifra del dinero recuperado no llega a 400 millones de dólares, lo que efectivamente está disponible, eso ha sido objeto además de muchas negociaciones. Eso no es un dinero que uno lo agarra y eso es mío, y yo lo manejo como yo quiero. El dinero que está en EEUU para poder ser utilizado, requiere de una serie de autorizaciones por parte de la Oficina de Administración de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, son regulaciones bancarias que son muy muy rigurosas. Eso es muy bueno para nosotros porque garantizan la total transparencia”

“La cantidad de dinero que está accesible al gobierno interino es mucho menor. Hay dinero que se ha recuperado, dinero que proviene de actividades delictivas que está congelado y no lo podemos usar. Es absolutamente falso que Citgo puede decretar dividendos y que hay una cantidad inmensa de dinero disponible”, reiteró.

Por otra parte, sobre el anuncio del pago del presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, a los trabajadores de la salud de 100 dólares mensuales por 3 meses, el embajador sostuvo que “lo que hay en esa cuenta cuyo traslado autorizó antier la Asamblea de un banco privado al banco de la Reserva Federal, no llega a 400 millones de dólares, de ahí sale este dinero que estamos mencionando. El gobierno interino no tiene una estructura de pago, y quiere además una máxima transparencia y allí es donde interviene la OEA. La Organización de Estados Americanos ha prestado en otros casos un servicio similar en otros países pero eso requiere la negociación de un convenio, en el cual se llegue a los términos que se le está pidiendo a la OEA, que es lo que ellos pueden ofrecer, pero eso está prácticamente listo”.

“Luego viene la puesta en práctica, como hacer llegar ese dinero a los destinatarios, se van a usar los mecanismos virtuales, tal como lo anunció el presidente Guaidó, pero hay que hacer un registro de quienes son los destinatarios, eso está en marcha, en proceso. Como bien dijo el presidente, es será en las próximas semanas, desgraciadamente eso no llegará de inmediato pero lo que sí está muy claro es que va a llegar en tres meses. No basta ser egresado de un colegio de enfermería, o colegio de médicos, etcétera, hay que ver que se médico siga ejerciendo la profesión, un médico que atienda a pacientes y no solo por coronavirus”, añadió.

Tiar busca “cortar operación de parte del régimen” de Maduro



En otro tema, Tarre Briceño finalizó señalando que “esa flota de EEUU hacia el Mar Caribe y el océano Pacífico se dijo claramente que era una operación antinarcóticos, y países que apoyan esa acción saben que es una operación antinarcóticos. Cualquiera que vea la composición de esa flota se dará cuenta que ahí no hay portaaviones, no hay transporte de soldados. Es una flota que vigila los corredores marítimos e intercepta la droga”.

“En esas zonas se está incautando droga, en el Tiar estamos planteando ese tema desde hace tiempo, aunque la acción la hace es el gobierno Americano con otros países, pero el objetivo que se busca es cortar el suministro de dinero que significa para Maduro el narcotráfico y cortar el ingreso de la droga a los países consumidores por todo el daño que eso trae consigo”, concluyó.

#17Abr El embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño (@tarrebriceno), ofrece información sobre el plan establecido por el gobierno interino de entregar 100 dólares mensuales por tres meses a los trabajadores de la salud a raíz del COVID-19. #Código58 por #TVV pic.twitter.com/c3kUmre5m7 — TVV Noticias (@TVVnoticias) April 18, 2020

#17Abr El embajador de Venezuela ante la OEA @tarrebriceno señaló que las ayudas para el personal de salud del país se cancelarán a través de mecanismos virtuales, sin embargo resaltó que “hay que hacer un registro de quiénes son los destinatarios”. #Código58 por #TVV pic.twitter.com/f7Ha6sMNtG — TVV Noticias (@TVVnoticias) April 18, 2020