El encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, James Story, habló sobre la propuesta hecha por su país de un gobierno de transición, asegurando que “con este borrador” están dispuestos a abrir espacios para un diálogo “verdadero y político”.



“No estamos diciendo que los venezolanos tienen que tomar lo que hemos propuesto, como la única cosa que se puede hacer, solamente estamos conversando un inicio para que los venezolanos tomen en cuenta y mostrando al mundo que los EEUU si estamos dispuestos a levantar sanciones y a apoyar un proceso político”, explicó Story a VPItv.

Señaló que “estamos colocando en la mesa algunas ideas, para que los venezolanos tomen sus decisiones (…) pero déjenme aclarar que nosotros apoyamos en un 100% al presidente interino, Juan Guaidó”.

“Este borrador está en la línea del presidente Guaidó, quien está dispuesto a apartarse de la presidencia para que se conforme un gobierno de emergencia, con miembros de todas las facciones presentes en la AN”, afirmó el funcionario.

Acotó que dicho documento “solamente es un comienzo para las conversaciones de los venezolanos. De nuestro lado Maduro ha dicho muchas veces que él es hombre de diálogo y estamos montando un proceso de diálogo y estamos mostrando de nuestra parte de lo que estamos dispuestos a hacer. Entonces cuando el señor Arreaza descarta en menos de dos horas, cualquier iniciativa nuestra al pueblo de Venezuela, indica realmente que no tiene tanto interés en buscar una fórmula de una salida política en el país. Para nosotros es solo algo para comenzar”.

“El pueblo de Venezuela necesita apoyo, sobre todo en este momento de pandemia por el coronavirus y todo lo que está pasando, como el desplome del precio del petróleo. Por eso queremos apoyar a Venezuela”, insistió Story.

Asimismo manifestó que “cada día que pasa, con o sin coronavirus, antes del coronavirus también la situación del venezolano era pésima, ahora es aún peor, no hay gasolina, la gente no tiene comida para quedarse en la casa, dos o tres semanas, esperando cuarentena, la gente tiene que salir para hacer sus compras, no hay medicamentos. Para nosotros es un proceso para un futuro mejor”.

Story acotó que le pidió al “ régimen” que le precisara cuales son las empresas que no quieren venderle comida o medicamentos, al tiempo que reiteró que las sanciones excluyen estos rubros “pero no me han respondido hasta el momento, porque simplemente no están comprando comida ni medicamentos para que los venezolanos tengan los insumos necesarios”.

Sobre si el plan no resulta y puede ocurrir lo que sucedió en Panamá con Manuel Noriega, dijo que “no deberíamos especular tanto. Deberíamos enfocar ahora en un plan transparente que indica un camino para la salida de la crisis. Por supuesto, con tantos problemas en Venezuela, FARC, ELN, grupos armados, la verdad es que Maduro y sus grupos no están dominando el territorio venezolano, lo cual no es un problema no solo para los venezolanos sino también para la región. Entonces el papel de las Fuerzas Armadas Nacionales si es fundamental también en cualquier proceso… Esto es algo para comenzar una discusión entre los venezolanos. No es la última palabra”

En cuanto a la recompensa por los acusados por el Departamento de Justicia como Maduro y Diosdado Cabello, entre otros, Story indicó que “lo que muestra el juicio del Departamento de Justicia es que en EEUU hay la separación de los poderes. La justicia. El ejecutivo, en el cual trabajo yo. Y el legislativo. Esto no lo entiende el régimen Maduro porque lo que manda el jefe todo lo tienen que hacer. Esto no es así para nosotros. Esto no indica que nosotros no estamos dispuestos a tener conversaciones con estas personas. Lo que indica es que tiene que enfrentar el Departamento de Justicia su juicio. Ellos tienen 4-5 años estudiando. Investigando. Y por eso lanzaron sus acusaciones contra Maduro y otros. Cuando lanzan sus denuncias es porque tienen las pruebas. Y tenemos todas las pruebas necesarias. Ahora, es cuestión del pueblo de Venezuela decidir cómo enfrentar y tejer una solución”

En cuanto a cómo negociar de esta manera debido a que dichos cargos criminales no se levantan, apuntó que “si se puede tener conversaciones. Lo hicimos con Manuel Noriega. Le hicimos ofertas. Pero los venezolanos pueden decidir otras formas. Hay que pensarlo bien. No estamos hablando solamente con Maduro y los acusados en narcoterrorismo. Sino con todo el pueblo de Venezuela”.

Por último detalló que mantienen contactos con el oficialismo pese a todo esto: “Siempre hay contacto con el oficialismo. Estoy hablando con Arreaza para la salida de venezolanos desde EEUU y de nuestros connacionales a nuestro país. Ellos se fijan tanto en Conviasa que no es una opción viable. Deberían pensar en vuelos a México. En este momento los venezolanos pueden ir a México y de ahí pueden abrir vuelos entre México a Venezuela. De hecho ayer salió un vuelo de Conviasa a México a buscar venezolanos. Pero sí, estamos en contacto como deberíamos”.