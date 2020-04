El ministro oficialista de Educación Universitaria, César Trompiz, informó este martes que para el próximo 31 de julio se cerrará el período universitario 2020-2021 que se desarrolla de manera remota desde casa.

“Desde que se decretó el estado de alarma, hablamos con los diferentes rectores a nivel nacional tanto de gestión pública y privada, e iniciamos el plan ‘Universidad en Casa’. Incorporamos a más del 86% de las universidades en el país, que hacen la prosecución desde sus casas, y hay otras universidades que la pandemia las agarró en la mitad de los intercursos, y se han extendido algunos de esos procesos y otros se están incorporando al plan ‘Universidad en Casa’”, afirmó Trompiz por VTV.

Además explicó que “este plan en este momento tiene la misión de extenderse en la prosecución estudiantil en todos los lapsos administrativos universitarios hasta el 31 de julio, con el objeto de cerrar todos los procesos el 31 de julio de este año que tengan que ver con la prosecución de este año 2020-2021 con respecto a este lapso académico. De igual forma, hay otras medidas para garantizar el ingreso a la educación universitaria”.

“La segunda medida de importancia, sería que las pasantías y prácticas profesionales se está orientando a realizarse entre septiembre y diciembre de este año, pasantías que tienen que realizarse en sitios concretos de trabajo y que esto no estarán abiertos hasta el lapso del 31 de julio. Estamos orientando al retiro de las materias no cursadas durante el periodo 2020-2021, para no afectar el período académico. Nos estamos enfocando en esas materias de carácter absolutamente práctico, de laboratorio, que son indispensables para la formación profesional y que tienen que ser reporgramadas, puedan ser retiradas por los estudiantes para no perjudicar su rendimiento académico”, acotó.

Así mismo, indicó que “para este año, el proceso de intensivos, que son los que se hacen en agosto, los estamos orientando para nivelación de materias, cursos y unidades curriculares. Los procesos intensivos en este caso van a ser para nivelación de materias en el sector universitario. Lanzaremos una encuesta para universitarios con la plataforma patria, y anunciaremos desde el 24 de abril la apertura del sistema nacional de ingreso con la primera etapa que comienza con la carga de información”.

“El director del liceo o colegio los inscribe en el sistema, y los estudiantes serán tutelados por éste, para continuar con su proceso universitario. Debe haber articulación con el director con el objeto de poder actualizar datos. En el caso de menor conectividad la articulación debe ser directamente con el director. Hasta julio puede modificarse. Después se va a hacer una corrida y así se asignarán los cupos a nivel nacional. El cupo que tienen lo sabrán en la primera quincena de agosto de este año”, finalizó.