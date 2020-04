La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, aseguró este jueves que la administración de Donald Trump no confía en Juan Guaidó y que están dispuestos a “deshacerse” de él, al no haber sido el diputado quien anunciara el plan para la transición democrática en el país.

“El hecho mismo de que el secretario Mike Pompeo anunciara el Marco para una Transición Democrática Pacífica en Venezuela y no el llamado “presidente en funciones” Juan Guaidó, es evidencia de que los propios estadounidenses no confían en su protegido. Están dispuestos a deshacerse de él”, señaló Sajárova en rueda de prensa virtual.

Y en ese sentido, apuntó que solo los venezolanos pueden y deben “decidir su futuro en un diálogo directo entre ellos” y no Estados Unidos; a la vez de afirmar que no debe haber ninguna “interferencia externa, precondiciones o ultimátums.

“Nunca en la historia global un dictado condujo al surgimiento de la confianza”, aseveró.

El Gobierno de Rusia, aliado de Nicolás Maduro, ha rechazado múltiples veces las acciones de EEUU para intentar sacar al socialista del poder y más recientemente, en una conversación entre el mandatario y Vladímir Putín, el Kremlin le reiteraba el apoyo de su gobierno para solucionar la crisis interna a través del diálogo.

