El Secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, Michael Kozak, rechazó la designación de Tareck El Aissami como nuevo Ministerio de Petróleo de la administración de Maduro y recordó que es buscado por narcotráfico.

“Conozca el nuevo Ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami. Sancionado, acusado y buscado por tráfico de drogas”, escribió en Twitter.

Destacó que “su designación significa la misma mala gestión y corrupción, cuando el pueblo venezolano necesita un sector petrolero que funcione”.

El Aissami está solicitado por las autoridades estadounidenses y “sobre él pesa una recompensa de 10 millones de dólares”, subrayó Kosak.

Get to know #Venezuela's new Minister of Oil, Tareck El Aissami.

Sanctioned✅

Indicted✅

Wanted for drug trafficking✅

With qualifications like these, it means more of the same mismanagement and corruption when the Venezuelan people need a functioning oil sector the most.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) April 28, 2020