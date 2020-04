El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, llamó este martes a Nicolás Maduro a que libere a todos los presos políticos en el país, en concordancia con el Marco para la Transición en Venezuela.



“Como dice el Marco para la Transición, ahora es el momento de la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela. Hacemos un llamado a Maduro y sus aliados para que los liberen de inmediato y faciliten la transición a un gobierno de transición legítimo”, señaló Pompeo en Twitter.

Criticó que el gobierno madurista siga deteniendo injustamente a 334 presos políticos, entre los que incluyó a los 6 de Citgo, el tío del presidente de la AN, Juan Guaidó; sus asesores cercanos, diputados de la AN, trabajadores de la salud y periodistas.

“Esto es inaceptable”, repudió.

De acuerdo al plan que impulsa Estados Unidos para una transición pacífica en Venezuela, la liberación de los presos políticos es una de las condiciones para que se pueda avanzar y que incluso, permitiría que se levanten las sanciones que pesan sobre funcionarios del régimen madurista.

El plan, que ha sido apoyado por la UE y el Grupo de Lima, pide que se establezca un Consejo de Estado, separando a Maduro y Guaidó de sus cargos, que llame a elecciones en máximo 12 meses.

As The Framework for Transition states, now is the time for the immediate release of all political prisoners in #Venezuela. We call on Maduro and his allies to release them immediately and facilitate the transition to a legitimate transitional government. https://t.co/e1dgxOZiq3

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 14, 2020