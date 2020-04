El partido político Primero Justicia expresó este lunes por medio de un comunicado que en estos momentos el país enfrenta una doble tragedia. Por una parte, la pandemia del Covid-19 y por la otra el derrumbe de los precios del petróleo en el mercado internacional.

En la misiva destacan que la pandemia del Covid-19 se presenta en un momento en que el sistema nacional de salud se encuentra en un estado de precariedad absoluta, con hospitales, clínicas y centros de salud desabastecidos de insumos y materiales fundamentales y con el personal de salud mal pagado y laborando en consumiciones de inapropiadas. Con todo y ello ese personal está dando la cara por el pueblo venezolano en este momento crítico.

Lea a continuación el resto del comunicado íntegro de Primero Justicia:



Hoy, 20 de abril, las cotizaciones del petróleo se han derrumbado como consecuencia de la crisis económica global producto de la pandemia, hasta alcanzar los US$ 1 por barril y en algunos casos está sucediendo un fenómeno pocas veces visto y es el hecho que muchos crudos se están vendiendo a precios negativos, lo que quiere decir que el productor para no detener la producción le paga al comprador del petróleo.

Para Venezuela estos precios observados a lo largo de 2020 significa una auténtica catástrofe toda vez que la industria petrolera fue destrozada durante los veinte años del chavismo en el poder, al ser minada por la corrupción, la ineficiencia y el haber sido transformada en la caja chica del PSUV.

Con un precio petrolero cercano a los US$ 20 por barril promedio durante 2020, que no pareciera ser el caso, el ingreso por exportaciones petroleras alcanzaría como máximo a US$ 4.000 millones con lo cual ni siquiera la nómina de empleados públicos y pensionados del seguro social se podría pagar, en un contexto en el cual el crédito externo está cerrado para Venezuela debido a que en noviembre de 2017, Nicolás Maduro de forma unilateral decidió que el país entraba en default de su deuda financiera mientras seguía pagando la deuda con China y Rusia.

Similarmente, las reservas internaciones del BCV apenas se sitúan en US$ 7.000 millones de los cuales un 65% lo constituye oro que no se puede negociar en el mercado mundial. El “régimen” chavista durante veinte años en el poder despilfarró más de un billón de dólares de ingreso por exportaciones petroleras y además acumuló una deuda externa total de más de US$150.00 millones, la cual es sencillamente inapagable.

Por tanto, el partido Primero Justicia en este momento apremiante de la nación plantea a los venezolanos las siguientes medidas urgentes.

1. Conformar de manera inmediata un Gobierno de Emergencia Nacional que esté en condiciones de encarar la crisis abriendo el crédito internacional y la ayuda humanitaria y al mismo tiempo aplicar un programa para enfrentar la pandemia del Covid-19 y el derrumbe de la economía.

2. Acordar con China y Rusia una moratoria de los pagos de la deuda externa previstos para 2020 por un monto de US$ 3.600 millones.

3. Congelar la compra de armamento por US$ 20 millones

4. Aplicar los recursos anteriormente señalados a un plan de emergencia llamado Fondo Humanitaria para atender a las familias venezolanos hoy en situación de precariedad económico y social, mediante la asignación de un bono de US$ 100 mientras dura la pandemia.

Nota de prensa