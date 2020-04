El comisionado de Juan Guaidó en la ONU, Miguel Pizarro, resaltó este viernes que dentro del sistema de Naciones Unidas ayer se debatió los presuntos vínculos del «régimen» de Nicolás Maduro con grupos irregulares.



«Pasaron cosas importantes dentro del Sistema de Naciones Unidas ayer, donde los aliados internacionales pudieron hablar de la vinculación del régimen de Nicolás Maduro con grupos irregulares. La economía ilegal en Venezuela. El tema humanitario. Y permitió que el martes haya una segunda discusión donde se centrará el tema humanitario del país», indicó Pizarro a TV Venezuela, y quien adelantó que el martes «va a haber un informe de las instancias humanitarias de la ONU».

No obstante, dijo que lamentablemente, «estos caminos diplomáticos son caminos muy lentos, que no tienen una solución inmediata para nuestra situación, pero que debemos transitarlos porque aúnan a la presión diplomática».

Destacó además que el apoyo de muchos países, y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha decaído. «Es la instancia más importante dentro del sistema de Naciones Unidas y Venezuela está siendo tema de discusión», apuntó.

Señaló que afortunadamente Venezuela no ha tenido un impacto del Covid-19 como en otros países, «pero eso no da motivos para creer que Venezuela no va a tener un comportamiento epidemiológico diferente al resto del mundo ¿qué se ha hecho en este tiempo para prepararse? ¿hasta cuando la soberbia de creer que sometiendo al pueblo venezolano a un nivel de sufrimiento, se va a forzar al mundo entero al reconocimiento del régimen?».

Por otro lado, Pizarro reiteró que Venezuela no tiene un embargo total o un bloqueo económico, como lo tiene Cuba, Irán o Corea del Norte. «Venezuela tiene excepciones humanitarias en las cuales las organizaciones humanitaria están exentas de sanciones o sobrecumplimiento de parte de instancias financieras».

«La sanciones son consecuencias de unas conductas antidemocráticas que ha sometido a todo el país a la destrucción institucional, a la persecución y al amedrentamiento antidemocrático. Las sanciones no son ni la razón ni el motivo del porqué estamos en las circunstancias donde estamos», apuntó el parlamentario.

Por último dijo: «Que el régimen pueda gastarse millones en contratar abogados y traer equipamiento militar. Todo eso habla de como las sanciones no han limitado nuestra economía. Hay que dar una discusión profunda y descarnada de esa narrativa en la que se intenta culpar a la presión internacional de lo que se está viviendo».