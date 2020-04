La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz consideró este miércoles que las protestas que se han dado en el país durante los últimos días deben servir para restablecer el orden constitucional y para que los venezolanos puedan tener «salarios dignos».

«La protesta social tiene que ser utilizada para reestablecer el orden constitucional, lo que se traducirá en el correcto funcionamiento de la institucionalidad del Estado. La protesta debe servir para que se garanticen salarios dignos que permitan comprar los alimentos que necesitamos y no los que nos impongan. Para que llegue el agua a los barrios. Para que se respete la propiedad privada», dijo en un video en Twitter.

«La protesta debe servir para que los inversionistas tengan seguridad jurídica. Para que campesinos y productores no sean expropiados; que haya separación de poderes, que tengamos funcionarios en los cargos públicos electos de acuerdo a la constitución. Para que el país vuelva a funcionar con normalidad, que haya orden, una Venezuela donde las reglas sean claras», enfatizó.

Ortega Díaz resaltó que las protestas se han dado como producto de «la destrucción del estado de derecho».

«Por eso vemos focos de protesta social en todo el país, en Unare, Upata y en los Andes», apuntó.

A la vez que aseguró que quienes manifiestan lo hacen porque no tienen alimentos. «Han salido a las calles agobiados por el hambre, causada por una tiranía despiadada bajo una supuesta revolución socialista que ha acabado con la economía del país», reprochó.

«¿Cómo pedirle a una madre o a un padre que no salga a protestar sino tiene comida para darle a sus hijos?. El salario mínimo no es suficiente, es una burla».

Ortega Díaz, destacó que la protesta es legal y es un derecho.

«Si el pueblo con su sabiduria decide protestar y actuar con determinación en las calles lo hace porque no ha sido escuchado y porque ha sido abandonado y traicionado, porque no tiene otra salida para hacer entender a la tiranía que no está dispuesto a seguir soportando tanto abuso y corrupción», sentenció.