El diputado Omar González (Fracción16j-Zulia) rechazó este miércoles que dirigentes del chavismo que han sido acusados de narcotráfico estén siendo llamados a formar parte de un gobierno de emergencia nacional.

A través de Twitter, el parlamentario calificó de «disparate» y «sinvergüenzura» hacerles una invitación para que formen parte de la salida a la crisis del país y escribió: Venezuela no puede negociar con delincuentes y terroristas. Mucho menos ofrecerles formar parte de un gobierno de emergencia nacional.

«Venezuela lo que debe es someterlos y ponerlos en manos de la justicia. Lo otro sería un disparate de marca mayor y una sinvergüenzura».

El diputado a la AN, José Guerra (PJ – Caracas), justificó sus declaraciones en una entrevista concedida a Vladimir Villegas donde rechazó la posibilidad de que Maduro, Cabello y Rodríguez vayan presos alegando que no cree en la “venganza”. “La propuesta de un Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional la apoyo tal cual la expuso Guaidó; hemos construido una mayoría pero esta no es para hacer tierra arrasada sino para gobernar y pacificar al país», escribió en Twitter.