El diputado Omar Ávila (Unidad Vision Venezuela-Miranda) aseguró este viernes que Venezuela enfrentará la depresión económica mundial por la pandemia del coronavirus en “peores condiciones que el resto del mundo”.



En su opinión “han pasado 25 días de cuarentena y no hay que negar que los resultados han sido positivos a pesar de las adversidades que fue la realidad de nuestro país antes de la llegada del covid-19”.

Para el legislador “con la llegada del coronavirus las desigualdades se han hecho más profundas y ejemplificó con el tema escolar en la que se visibiliza una dura realidad: Así como hay niños que podrán hacer maravillas por internet, hay muchísimos otros que saben que el internet existe, pero no tienen acceso al mismo”, por lo que no progresaran en el año escolar 2019-2020.

El secretario general del partido Unidad Visión Venezuela también se refirió, al caso de los apagones. Se preguntó: “¿Quién puede terminar un año escolar virtual en Venezuela?” y dijo que mucho menos en estados como Zulia, Táchira y Mérida donde los cortes eléctricos diarios superan las 16 horas y no hay acceso a internet garantizado; tampoco llega señal de televisión abierta y menos TV-Cable.

“Quedarnos en casa sin duda alguna es la prioridad, debemos cuidar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Es ineludible cuidarnos todos; sin embargo, no podemos asegurar que tendremos educación virtual cuando ni los estudiantes o los profesores llegan a tener las condiciones mínimas para ello”, aseguró.

Además, explicó que “son inviables las clases virtuales en donde un tercio del país no tiene acceso a internet, en donde los cortes de energía eléctrica están a la orden del día, en donde tenemos la peor conexión de América Latina, y además en una Venezuela en la que hay hambre”.

Por tal motivo, dijo que ante la desigualdad existente en nuestro país, desde Unidad Visión Venezuela, se propone que se implementen varios mecanismos, obviamente sin descartar las clases por internet (que en la educación privada están de acuerdo), pero que esto representa apenas el 18% del país.

Según Ávila, en esa organización política están convencidos que el mecanismo inmediato y más eficiente que puede llegarle a la mayoría del país, “es que se impriman planes de estudio y tareas por grado y materia, y que estos sean distribuidos a través de los CLAP”.

Refirió que se hace un llamado a oposición-gobierno a no partidizar, ni politizar la ayuda humanitaria, “no es momento de ganadores o perdedores. Aspiramos y esperamos que no se roben la ayuda, que no usen esta nueva crisis para aprovecharse una vez más de la situación”.

“No vemos cual es la alharaca que se tiene con las 90 toneladas de ayuda humanitaria que llegaron al país. Que es nada. Es mucho menos que una limosna, para un país pobre, como el que tenemos hoy en día, gracias a una revolución que rompió con el desarrollo del país, para abrazarse al llamado mar de la felicidad”.

Finalmente explicó para que se tenga una idea: “Si divide la ayuda la misma entre los 30 millones de venezolanos, nos tocaría a 3 gramos por persona, con lo que indudablemente esto no ayuda a palear la situación”.

Nota de prensa