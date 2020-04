La diputada Olivia Lozano (VP-Bolívar) indicó este sábado que el parlamento repudia que el gobierno de Maduro viole los ddhh de los venezolanos durante la pandemia, al impedir el libre tránsito y poniendo restricciones de manera arbitraria.

«La Comisión de Política Interior de la AN ha constatado retenciones y detenciones de cientos de ciudadanos, quienes han sido sometidos a tratos vejatorios, degradantes e inhumanos, prohibidos por la Constitución y las leyes, incluso en circunstancias excepcionales», expresó según nota de prensa.

Lamentó las restricciones de movilidad y libre tránsito, aplicadas «de manera arbitraria y sin ningún criterio científico sanitario, convirtiendo al país en un estado de sitio donde los venezolanos tienen casa por cárcel».

“En un país donde la gente vive del día a día, donde es imposible abastecerse para un mes y donde no funcionan servicios como el agua potable, la electricidad y el suministro de gas, es una aberración someter a la población de esta manera, sin alternativas ni un plan de acción de emergencia que permita paliar estas carencias”.

Aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro está aprovechando la situación de emergencia para arreciar en su control social de la población, mediante medidas de confinamiento obligado, cercenamiento de la libertad de expresión e información, derecho al debido proceso entre otros.

“Han desatado una cacería de brujas con sus esbirros saltándose todos los protocolos legales peor de lo que ya lo venían haciendo, ahora usan el coronavirus como patente de corso para allanar hogares, censurar la información aprensando periodistas y reprimir a cualquier venezolano que discrepe con ellos”.

“Si la gente reclama porque no hay agua, no hay gasolina, no hay electricidad y ni siquiera tienen gas para cocinar si es que tienen algo de comida, son reprimidos salvajemente bajo el argumento del coronavirus y un delito que se inventaron, el bioterrorismo”, reprochó.

Refirió a Catia y el 23 de enero, en Caracas, donde a través de colectivos «han instaurado un estado de sitio mediante la fuerza, prohibiendo el libre tránsito, lo cual en primer lugar no les corresponde a ellos como civiles armados, y bajo ninguna circunstancia sin un decreto de estado de excepción que además debe aclarar los límites de estas restricciones”.

«Han entregado pases de movilidad a familias censadas e identificadas como simpatizantes del chavismo, discriminando al grueso de la población que no forma parte del grupo de “enchufados, a quienes además les exigen el Carnet de la Patria», aseguró.

“Las medidas restrictivas aplicadas por el régimen han arrinconado a los venezolanos obligándolos a decidir entre el riesgo de morir de hambre, contagiarse o ser detenidos y humillados por colectivos, policías o militares como si fueran delincuentes.

