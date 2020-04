El encargado de negocios de EEUU para Venezuela, James Story, indicó este martes que existen funcionarios del “régimen” chavista que están analizando una estrategia para una “salida democrática” de la crisis del país.

“Infelizmente e inmediatamente Jorge Arreaza rechazó la oferta de un proyecto para un proceso político dentro del país. La verdad es que si hay otros que están pensando bien, que están revisando, y están pensando cómo pueden usar este proyecto como un punto de partida para que los venezolanos se sienten y comiencen a hablar. Nosotros mostramos una voluntad política para una salida democrática en el país”, expresó Story al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El representante del gobierno de EEUU recalcó que “demostramos que estamos dispuestos a apoyar un proceso cien por ciento venezolano. Nunca entramos en detalle sobre quien estamos hablando, el proyecto fue lanzado para hablar con 30 millones de venezolanos, con quienes están en Petare, quienes están dentro del régimen, lo que están en Apure, con todos. Hemos recibido buenas noticias de algunas personas que están dispuestos a pensar más sobre como los venezolanos se pueden sentar y pensar cómo utilizar esto como una base en una discusión abierta y transparente”.

Oferta de levantamiento de sanciones



Story hizo énfasis en que las sanciones de EEUU se podrían levantar si hay un retorno a la democracia.

“No hay vinculo entre el régimen de Maduro y Juan Guaidó, el presidente interino está trabajando siempre para el apoyo del pueblo de Venezuela, con la AN para la búsqueda de un futuro mejor. Para nosotros este proyecto que lanzamos para los venezolanos, solamente es un punto de partida para que los venezolanos se puedan sentar y negociar entre ellos sobre cómo debería ser su futuro. Mostramos que estamos dispuestos a levantar sanciones, siempre que haya pasos directos para el retorno de la democracia en Venezuela”, aseguró.

Además, reiteró que “estamos cien por ciento dispuestos a utilizar nuestras herramientas para ayudar al pueblo de Venezuela. (…) Se debe destacar que no hay nada en las sanciones norteamericanas que bloqueen la compra de medicamentos y comida para los venezolanos. Los problemas que enfrentan los venezolanos por gasolina no es por un bloqueo naval que no existe, no es por las sanciones que no entran los medicamentos, es por el mal manejo de la economía y la corrupción del régimen. Lo interesante del proyecto que lanzamos es que si hay un partido con 25% de la votación, pueden vetar al candidato para el gobierno interino del otro lado, entonces es una fórmula que sería útil para los venezolanos”.

Propuesta de gobierno de emergencia nacional está “muy firme”



Sobre la propuesta del gobierno de emergencia nacional, Story aseguró que “esa propuesta está muy firme, muy fuerte, tiene mucha posibilidad de funcionar, sobretodo porque quienes están dentro del régimen saben que no pueden enfrentar todas las crisis que tienen en este momento. Lo que lanzamos nosotros es algo muy transparente para que todos puedan ver. Al régimen le gusta hablar a oscuras, tener conversaciones que no son públicas, entonces esto está alineado en lo que fue planteado en Barbados, no hay nada diferente.

“Guaidó es el único que ha indicado que, si es necesario, él estaría dispuesto a retirarse de la presidencia para el bien del pueblo de Venezuela. Tenemos el respaldo de la UE, del Grupo de Lima, de la mayoría de los países, de Juan Guaidó, y de sectores importantes dentro de Venezuela, porque lo que quieren todos es un proceso político. Lo que estamos mostrando es una manera de llegar a un acuerdo político”, concluyó.

