Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, sostuvo este miércoles que no es la primera vez que EEUU intenta acusar a Venezuela de usar drogas, como supuestamente lo hizo en Colombia con el expresidente Ernesto Samper.

“El país más avanzado en el mundo (EEUU) no se da cuenta de lo que pasa en Venezuela. Que están regresando los venezolanos. No es la primera vez que EEUU intenta acusar a Venezuela de usar drogas, como lo que intentaron con el buque Simón Bolívar. Eso lo hicieron en Colombia y acusaron al presidente Samper porque no quiso complacer a EEUU”, afirmó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

Hechos del 30 de abril de 2019

Por otra parte, sobre el 30 de abril reveló que “a las 4 am de ese 30 de abril hablamos por llamadas, y a las 4:25 am se activaron los planes que usted señala presidente. Hicimos en Caracas 23 llamadas ese día para custodiar el Palacio de Miraflores. Los traidores salen siempre de nuestras filas. El pueblo no va a permitir que impongan desde afuera modelos con presidentes incluidos, porque el pueblo defenderá su libertad. En otro país los hubiesen bombardeado, como si fuese pasado en EEUU, pero nosotros no disparamos ni una bala. Ese día fue una derrota para ellos”.

Pago de 100 dólares a trabajadores de la salud

Sobre el pago que anunció el presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, a trabajadores de la salud, Cabello refirió que “el día que le den 100 dólares a un médico me avisan para sacarlo en el Mazo. Pretendían darles 5 mil dólares mensuales a los diputados, como dijo AP”.

Otros temas

“Comentarios de Trump de ingerir desinfectantes fueron muy grave y tuvieron sus consecuencias. Si usted no sabe de algo, no se meta con eso. Y los mismos que no han hablado de eso, hablaron mal del malojillo que recomendó Maduro, que es algo saludable”, acotó.

“Señora Adriana Azzi, eso de la nave nodriza es de películas, seguramente EEUU está haciendo películas estos días”, concluyó.