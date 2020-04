Nicolás Maduro reconoció este sábado que sería una irresponsabilidad de su parte decir que tiene que haber elecciones parlamentarias este año debido a la pandemia del coronavrus.



«La elección de la AN es obligatoria. Toca en 2020… Voy a ser sincero. A estas alturas yo no sé si va a haber elecciones este año, porque tenemos esta prioridad. Hoy sería una irresponsabilidad decir que tiene que haber elecciones a trocha y mocha», dijo Maduro en una entrevista a la emisora AM 750.



No obstante, recordó que esta el TSJ «en el caso que haya que deliberar con la constitución en la mano y haya que tomar decisiones, pero a estas alturas, en abril estamos con esta pandemia pavorosa».Por otro lado apuntó que está dispuesto a recibir ayuda humanitaria de Iván Duque, pese a que dijo que es un hombre «lleno de odio». «Un día se quedaron sin maquinas y yo se las ofrecí. El dijo que las iba a aceptar a través de la OPS, y cuando hicimos la coordinación para entregarle las 2 maquinas, dijo que no se pueden aceptar… Yo aceptaría su ayuda, hasta del diablo. Bienvenida sea siempre y cuando sea para el beneficio de Venezuela», manifestó.Por otra parte agregó que duda sobre quién saldrá primero del poder, si él o Trump. «Vamos a ver como le sale su reelección. Yo creo que el sillón presidencial venezolano le pertenece al pueblo, y yo voy a seguir aquí hasta que el pueblo lo decida. Veremos si Trump tiene suerte… Trump se mueve entre el odio personal y su deseo de reelección», subrayó. Por último añadió que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, padece el virus «coronaloco». «Con irresponsabilidad, Bolsonaro ha llevado a contagiarse a miles de brasileros, ha llevado a la muerte a miles de sus compatriotas… La oligarquía lo colocó a Bolsonaro e impusieron un fraude tremendo en las elecciones, con una campaña sucia brutal cargada de manipulación y fake news», finalizó.